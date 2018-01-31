Американист: В подмене «кремлевского доклада» виноват Трамп

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Дмитрий Евстафьев пояснил, почему Минфин США отказался от публикации «кремлевского доклада», в котором фигурировали россияне, заработавшие состояние благодаря поддержке Кремля.

«Кремлевский доклад» Минфина США в первоначальном варианте содержал фамилии предпринимателей и «олигархов», заработавших свое состояние незаконным путем — при помощи контактов с Кремлем. Однако перед передачей в конгресс список был изменен. Об этом сообщил экономист, специализирующийся на странах Восточной Европы, и эксперт Атлантического совета (Atlantic Council) Андерс Ослунд в комментарии на веб-сайте Атлантического совета. По его словам, в результате в «кремлевском докладе» фигурируют высокопоставленные должностные лица из администрации президента и правительства России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes.

Изначально в США существовало несколько подходов к «кремлевскому докладу». Американский истеблишмент и сам президент США Дональд Трамп не заинтересованы в его радикальном варианте. Об этом в эфире НСН заявил доктор политических наук, американист Дмитрий Евстафьев.

«Первый вариант — максимально радикальный, в его разработке принимали участие фигуры, связанные с демократической партией. Но администрация Трампа понимает, что объявление персональной войны «токсичным российским бизнесменам» на данном этапе при всей остроте информационной ситуации между США и Россией может иметь обоюдные последствия. До этого все санкции были односторонними, Россия не могла ничем ответить, да и не собиралась, в основном санкции оплачивались за счет европейцев. Сейчас санкции могут иметь последствия. Соединенным Штатам могут запретить работать с российскими бизнесменами, российскими финансовыми институтами, при этом пострадает очень большое количество значимых американских бизнес-фигур. Поэтому Трамп обострять ситуацию не хочет, он не такой дурак, как кажется», — отметил американист.

«Кремлевский доклад» носит бюрократический характер, а некоторые фамилии из него просто выпали, подчеркнул эксперт.

«Трамп понимает, что радикальные персональные санкции бьют в первую очередь по нему, так как еще больше обострят антироссийские настроения в американской элите. Трамп только-только вышел из-под предыдущей волны обвинений о том, что его на должность поставил Путин, и он своими руками новую волну создавать не будет. «Кремлевский список» носит откровенно бюрократический характер. Поэтому в нем некоторые фигуры просто отсутствуют. Это хорошая чиновничья профанация, которая обозначает продолжение санкционной политики, но, с другой стороны, никаких последствий прямо сейчас ни для России, ни для США не несет», — пояснил специалист.

Ослунда в этой ситуации собеседник НСН назвал «обиженным гражданином».

«Естественно возникают обиженные граждане, но часть из них промолчали. Ослунд — аутсайдер в этой ситуации, он не часть американского истеблишмента, он вылез вперед и начал озвучивать, что доклад подменили, что Трамп не настоящий, что виноваты русские хакеры, агенты Кремля…», — сказал американист.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикация «кремлевского списка» Минфином США ничего не означает, она не является очередной санкционной волной. В то же время Песков сообщил, что в Кремле проанализируют его возможные последствия. И добавил, что публикация доклада – это очевидная попытка повлиять на избирательный процесс в России.