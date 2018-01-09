Американист: Трампу выгодно быть героем мультфильма

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В эфире НСН Эдуард Лозанский отметил, что любое упоминание в СМИ играет на руку президенту США

В интернете появился трейлер мультсериала про действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа под названием «Наш мультяшный президент». Сериал, премьера которого запланирована на 11 февраля текущего года, будет показывать «типичные дни» американского президента.



В эфире НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский отметил, что появление на телеэкранах в качестве героя мультсериала повысит рейтинг Трампа среди его сторонников в США.

«Если проследить за всей антитрамповской кампанией, которая идет уже практически два года, этот фильм ничего нового добавлять не может. В результате, в конечном счете, Трамп только выигрывает. На фоне этого он делает заявления, что он собирается баллотироваться уже в 2020 году. Я думаю, что Трамп будет только доволен. Чем больше его имя мелькает в прессе, тем больше он становится узнаваемым. Его рейтинг от этого может только расти среди тех, кто его и так поддерживает. Страна расколота, и те, кто его поддерживает – для них это только дополнительный аргумент, а для тех, кто его ненавидит, это вряд ли что-то добавит. Те, кто создал этот фильм, на этом неплохо заработают. Для Трампа это скорее плюс, чем минус», - отметил Лозанский.

Сериал будет состоять из десяти эпизодов. Проектом занимается комик и телеведущий Стивен Кольбер, пишет «Российская газета».