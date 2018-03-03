Американист: Путин сделал США предпоследнее предупреждение

РИА Новости

Дмитрий Евстафьев в эмире НСН заявил, что Путин предложил Белому дому убрать с повестки дня тему российского вмешательства, которая в США развивается в формате истерии.

Президент РФ Владимир Путин разговаривает с США на «совсем упрощенном и каком-то детском языке – не на дипломатическом и не на политическом». Это говорит о том, что наше политическое руководство считает минимальным уровень осмысления международных проблем и уровень готовности говорить на нормальном внешнеполитическом языке в современных США. Такое мнение высказал в эфире НСН кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев.

«Путин говорит с США как с тяжело больными детьми. Месседж его очень простой: он предлагает прекратить использовать тему российских хакеров в текущей пропагандистской деятельности. Она становится деструктивной абсолютно для всех, начинает играть роль серьезного дестабилизатора вообще в международных отношениях во всем мире. Тема влияния так называемых русских хакеров начинает переходить на Европу и другие континенты. При этом в самих США, судя по тому, что там происходит, контроль над развитием этой темы полностью утрачен и она развивается в режиме истерии», – заявил собеседник агентства.

Все, что предложил наш президент - либо предъявить некие конкретные доказательство того, что такое вмешательство было и оно было результативным, либо эту тему с повестки дня убрать, пояснил Евстафьев.

«Это предпоследнее предупреждение, после которого начнется предъявление других документов противоположной стороной. Я думаю, что у России есть, что предъявить США», - заключил американист.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью западным СМИ заявил, что Москве нужно видеть документы, чтобы самостоятельно определить степень виновности трех компаний и 13 россиян, обвиняемых Минюстом США по так называемому «российскому делу».