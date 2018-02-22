Американист объяснил заботу демократов о ФБР угрозой уголовных дел

Эдуард Лозанский напомнил НСН, что ФБР уличили в незаконной слежке за Трампом.

Конгрессмены-демократы предложили выделить ФБР дополнительные ассигнования на 300 млн долларов для борьбы с вмешательством России в выборы в Конгресс и в законодательные органы штатов. Как сообщает «Радио Свобода», с такой инициативой выступили лидеры демократов в Сенате и Палате представителей Чак Шумер и Нэнси Пелоси.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский разъяснил НСН причины заботы демократов о ФБР.

«Сейчас происходит межпартийный конфликт: Республиканская партия обвиняет руководство Демократической в сговоре с ФБР против Трампа, в том, что они нелегально следили за членами команды Трампа, а также наняли английского шпиона Кристофера Стила, который долгое время работал в британском посольстве в Москве, для поисков компромата на Трампа, что привело к появлению так называемого «русского досье» и известному скандалу.

Глава комитета по разведке Девин Нунес опубликовал соответствующее коммюнике, после чего появились призывы назначить еще одного специального прокурора уже для расследования деятельности ФБР. Помимо этого была вскрыта переписка высокопоставленных сотрудников ФБР, в которой прямо говорилось, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить избрания Трампа, а избрать Клинтон. То есть они нарушили американские законы, так как ФБР не имеет права вмешиваться в предвыборную кампанию. На этом фоне идет грандиозный скандал, поэтому Демократическая партия должна каким-то образом реагировать. И вот они становятся на защиту ФБР», - сказал он.

Напомним, на прошлой неделе спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 13 россиян и 13 российских компаний в заговоре и вмешательстве в президентскую кампанию в США в 2016 году.