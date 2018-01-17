Американист: Кремлевский доклад не так страшен, как его изображают

Эдуард Лозанский в эфире НСН объяснил, почему не стоит слишком опасаться реализации этого документа.

29 января должен быть опубликован доклад Минфина США о мерах против российских бизнесменов, входящих в окружение президента Владимира Путина, так называемый кремлевский доклад. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН объяснил, почему не стоит слишком опасаться реализации этого документа.

«Это вынужденная мера со стороны Дональда Трампа, которой он сопротивлялся с самого начала. Но закон есть закон, он вынужден его соблюдать. Однако положения доклада нужно будет внедрять в жизнь, и здесь у Трампа есть множество возможностей затормозить, не допустить того, что нанесет еще больший ущерб отношениям России и США», - сказал он.

Американист указывает, что доклад Минфина США – отнюдь не самое страшное, что может ждать российскую элиту.

«Демократы в комитете Сената по международным делам, которых там возглавляет конгрессмен Бен Кардин, один из непримиримых, активных русофобов, подготовили еще один доклад, на 200 страниц. Если его внимательно прочитать, то это практически объявление войны. Но ни один республиканец его не поддержал. Так что готовящийся к публикации кремлевский доклад – это меньшее из зол. По нему у Трампа остается поле для маневра. Собственно, поэтому демократы готовят свой доклад, потому что боятся, что Трамп не будет исполнять все необходимые меры», - пояснил он.

«Нельзя сказать, что двусторонние отношения движутся к полному краху. Еще остаются пусть и слабые возможности если не для того, чтобы их улучшить, то чтобы хотя бы не ухудшить», - выказал осторожный оптимизм собеседник НСН.

По оценкам СМИ, под действие «кремлевского доклада» могут попасть порядка 50 человек из окружения Путина. С учетом членов их семей это число может увеличиться до 300.