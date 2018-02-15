Американист: Идеологический раскол в правительстве США принимает характер шизофрении

Эдуард Лозанский в эфире НСН прокомментировал противоречивость заявлений американских политиков.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что на исход американских президентских выборов 2016 года не повлияли никакие усилия других стран. По его словам, об этом свидетельствует универсальное заключение от спецслужб. В свою очередь, американские СМИ посчитали такой вывод «безоговорочной ложью».

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН заявил, что в последнее время заявления властей США трудно поддаются адекватному восприятию.

«В Америке в течение длительного времени наблюдается раскол между элитами, главным образом, теми, кто формулирует внешнюю политику Соединенных Штатов по отношению к России. Трамп вроде бы собирается каким-то образом улучшить отношения с Россией, а с другой стороны, происходит большой скачок в финансировании Пентагона. Нет ли здесь противоречия? Уже идут разговоры не только о российском вмешательстве в выборы 2016 года, но еще и о том, что Россия абсолютно точно будет вмешиваться в выборы в Конгресс в ноябре 2018 года. Это уже даже не идеологический раскол, а какая-то шизофрения», - предположил он.

Напомним, во вторник 13 февраля, глава ЦРУ Майк Помпео, директор национальной разведки США Дэн Коутс и директор Агентства национальной безопасности США Майкл Роджерс выступили перед Сенатским комитетом по разведке с заявлением, что Россия уже вмешивается в предстоящие промежуточные выборы в США.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн обвинил спецслужбы США в попытке вмешательства. Как подчеркнул Макговерн, политические манипуляции со стороны спецслужб США всё чаще становятся реальностью.