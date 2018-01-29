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Политика

Американцы начнут вводить санкции за оборонные сделки с РФ

29 Января 2018 в 10:45
Американцы начнут вводить санкции за оборонные сделки с РФ

Соединенные Штаты с 29 января могут начать вводить санкции против компаний, организаций и физических лиц из любой страны мира за признанные «существенными» сделки с предприятиями российского оборонного сектора, сообщает РБК.

Такие положения, в частности, содержатся в законе «О противодействии неприятелям Америки через санкции». Президент США Дональд Трамп подписал закон 2 августа прошлого года.

Ранее власти США подтверждали, что мишенями нового санкционного режима могут стать экспортные поставки российского оружия.

29 января, как ожидается, будет представлен так называемый «кремлевский доклад» - список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями, сообщает RT

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