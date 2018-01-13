Америка допускает ядерное преимущество РФ

Америка допускает ядерное преимущество Российской Федерации. Издание Huffington Post в прошедшую пятницу опубликовала часть американской ядерной доктрины, в которой говорится, что Россия обладает существенным превосходством перед США и их союзниками в производстве ядерных вооружений. Как указывается в документе, Москва ведет работу над совершенствованием своих баллистических ракет с ядерными боеголовками и разработке новой ракеты-перехватчика. Недавно президент Владимир Путин сообщал, что Россия предполагает продуктивный диалог с Вашингтоном по СНВ-3, но отметил, что у Москвы нет оснований считать, что США при переоборудовании части носителей в рамках договора не будут их использовать для ядерного оружия.