Адвокат об отстранении «золотой судьи» Хахалевой: Скрывают сор в избе

Бывший судья прокомментировал НСН снятие Елены Хахалевой с должности председателя коллегии по административным делам

Краснодарского краевого суда.

Скандально известная судья Елена Хахалева снята с должности главы коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Там подчеркнули, что при этом Хахалева осталась судьёй. В суде не стали уточнять, связана ли эта перестановка со скандалом вокруг Хахалевой.

Судья попала в неприглядную историю год назад, когда в интернете появилось видео со свадьбы её дочери. По подсчётам журналистов на торжество могло быть потрачено два миллиона долларов. На гулянье, в частности, выступали звёзды эстрады первой величины. Сама судья утверждала, что всё оплатил отец дочери, крупный грузинский бизнесмен. Сам он сообщил, что на свадьбу было потрачено менее пяти миллионов рублей. Это подтвердила проверка специальной комиссии совета судей Краснодарского края.

Затем Елену Хахалеву заподозрили в использовании поддельного диплома. Была организована доследственная проверка, официально эти обвинения не были подтверждены. Председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк тогда заявил, что всё это клевета и попытка давления на судью.

Бывший судья, адвокат Евгений Тарло в эфире НСН связал уход Хахалевой с должности главы коллегии с этими скандалами.

«Обычно с таких должностей не уходят просто так. У нас руководители судов, как правило, большие старожилы на своих постах. Не знаю, будет ли в решении об отстранении впрямую названа эта причина, но я уверен, что это, конечно связано», - отметил собеседник НСН.

Евгений Тарло также считает, что Краснодарский краевой суд ожидаемо пытается не выносить сор из избы, и здесь свою общественно полезную роль должны сыграть журналисты.

«Любая корпорация, любое ведомство склонны ограничивать информацию о такого рода случаях, потому что они бросают тень на всех, особенно это касается судов. Однако – право журналистов получать такую информацию. Они в данной ситуации должны быть общественным оком, которое наблюдает и вскрывает эти недостатки. Здесь СМИ могут сыграть позитивную роль в интересах общества и государства», - подчеркнул адвокат.

Ранее Елена Хахалева лишилась другой должности. В сентябре 2018 года пленум Верховного суда исключил её из президиума Краснодарского краевого суда, куда она входила с июля 2015 года. Причина такого решения тогда также публично не называлась.

Между тем, предприниматели из Краснодарского края требуют проверить связь «золотой судьи» с «бандой Цапков». Как сообщает телеканал «360», они утверждают, что муж Хахалевой якобы отбирает земли у фермеров, в частности, в районе станицы Кущевская, которая стала печально известна после убийства 12 человек бандитами из ОПГ «Цапковские». Ещё год назад жительница станицы Кущевская Анна Данько обратилась в администрацию президента РФ с просьбой проверить действия некоторых кубанских судей в процессах, которые связаны с земельным имуществом членов банды.



