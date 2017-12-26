202 женщины и 508 мужчин Путина. Кто они?

Собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на выборы состоялось во вторник, 26 декабря, на ВДНХ. В группу вошли несколько вице-спикеров и председателей комитетов Совета Федерации и Госдумы, глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин, и даже директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник, всего 710 человек.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН объяснил, кто эти люди, и как через их имена можно судить о реальных избирателях Путина (слушайте аудио).

«По сути дела здесь нам показали идеологический спектр, в рамках которого Путин в своей избирательной кампании будет формировать вокруг себя электорат. Отсекаются либеральный и либеральный левый сегменты, в то же время добавляются группы, ориентированные на социальную и патриотическую повестку», — пояснил НСН Минченко.

Добавим, что в состав инициативной группы 25 декабря 2017 г. вошло 710 человек, из которых 508 мужчин и 202 женщины. Это предствители от всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе по 10 человек Крыма и Севастополя. Плюс 27 членов Совета Федерации. 105 депутатов Государственной Думы от «Единой России». 8 депутатов Госдумы от «Справедливой России». По одному депутату ГД от «Гражданской платформы» и «Родины», а также по одному представителю от «Патриотов России» и «Трудовой партии России». Замыкают список 7 знаменитостей из движения Putin Team, основанного российским игроком НХЛ Александром Овечкиным.

Напомним, что Владимир Путин идёт на выборы в четвёртый раз. Так как он заявил о самовыдвижении, ему необходима поддержка инициативной группы.