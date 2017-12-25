В Подмосковье проверят цены на еду в аэропортах

Управление антимонопольной службы Московской области намерено разобраться с чрезмерно завышенными ценами в заведениях общепита аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковского. ФАС проведёт опрос пассажиров об уровне цен и сервисе в рамках дел, которые возбуждены о нарушении закона о конкуренции. Ведомство также намерено проверить утверждения компаний-ответчиков о том, что для пассажиров созданы условия, при которых существует альтернатива точкам общепита, которые расположены на территории аэропортов.



