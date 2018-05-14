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Украина проверяет антисемитские посты своего консула в Гамбурге

14 Мая 2018 в 09:24
Украина проверяет антисемитские посты своего консула в Гамбурге

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о начатом дисциплинарном производстве после обвинений сотрудника украинского консульства в Гамбурге Василия Марущинца в антисемитских высказываниях в соцсетях. В своем Twitter министр написал, что «антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в Министерстве иностранных дел», передает RT. Климкин также пообещал результаты расследования довести до сведения общественности.

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что Марущинец публиковал в соцсетях антисемитские высказывания.  По их данным, консул призывал отвоевывать территории у Польши и Венгрии, оправдывал фашизм, а также оскорбительно высказывался в отношении евреев.

По поводу ситуации поиронизировал у себя в Twitter глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, передаетРЕН ТВ. По его словам, нацизм на Украине процветает не только в соцсетеях консула, но и повсеместно.

«Да нет на Украине никакого нацизма! Ну, разве что в постах консула Украины в Гамбурге. Ну, на концерты иногда приходят люди с флагами со свастикой. Ну, на факельных шествиях бывает немного нацизма, да Бандера теперь главный герой Украины. А вообще это все — российская пропаганда!» — написал он.

 

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