Эколог: Пусть лучше «Кучино» воняет, чем отравляет воздух



В эфире НСН эксперт рассказал о возможных негативных последствиях ликвидации газа на полигоне «Кучино».



На закрытом мусорном полигоне «Кучино» в Балашихе зажгли второй факел для утилизации свалочного газа. Установка должна избавить жителей ближайших к «Кучино» районов от неприятного запаха, распространяющегося от свалки с начала декабря

Заслуженный эколог РФ, профессор Алексей Пешков в эфире НСН в пятницу, 29 декабря, выразил сомнение, что установка поможет полностью решить экологическую проблему, напротив - может усугубить её.

«Факел - это не панацея от свалочного газа. Более того, пусть лучше воняет, чем отравляет воздух. Когда сжигают свалочный газ без очистки и без запаха летят отравляющие вещества, стойкие органические загрязнители - диоксины, фураны. При этом я не слышал ни одного заявления, ни от экологов, ни от властей, ни от санитаров о приводящихся исследованиях на содержание диоксинов в сгорающем свалочном газе, а он там есть», - подчеркнул эколог.

По его словам, это наносит существенный вред здоровью и является одной из причин онкологических заболеваний. «Это проверено практикой, к сожалению, и нашей российской тоже. Мусоросжигательные заводы в Москве все отмечены красным по уровню онкологических заболеваний населения, проживающего в округе. Люди там живут и имеют конституционное право на защиту от негативного воздействия, на благоприятную окружающую среду, - отметил Пешков. - Мы в онлайн режиме получаем информацию от жителей, которые живут рядом с полигоном, от специалистов, токсикологов и технологов, которые наблюдают за тем, какие работы производятся. И те, и другие, и третьи пребывают в шоке от того, что там происходит».

Эколог пояснил, что едкий запах, который начал распространяться в декабре от полигона в Балашихе, появился после бурения скважин в навалах мусора.

«"Специалисты", которые занимались этой проблемой, просто набурили в куче слежавшегося мусора достаточное количество скважин и через них начал поступать свалочный газ в больших объемах. Он (запах от полигона – прим. НСН) накрыл Москву целиком. С учетом неблагоприятных метеоусловий эффект получился в разы превышающий ожидаемый», - отметил Пешков.

Он обратил внимание, что на работы по дегазации полигона выделено порядка 4 млрд рублей. «Деньги выделили, потому что президент обратил внимание на "Кучино". Но кто и как это рассчитывал – не понятно. Есть опасение, как бы под эгидой исполнения поручения президента не была бы осуществлена обычная схема "распила". При том, что эффективность может оказаться совершенно недостаточной. Для этих опасений есть достаточные основания», - считает Пешков.

Напомним, что жалобы на запах испорченной квашеной капусты от жителей Москвы и области начали поступать 8 декабря. Прокуратура Москвы установила, что источником загрязнения является расположенный в Балашихе полигон твердых бытовых отходов «Кучино», сообщает НТВ.

На полигоне каждый час образуется 2 тыс. 500 кубометров газа, благодаря скважинам, их будут сжигать посредством высокой температуры, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». За полвека существования свалка в Балашихе выросла в высоту на 50 метров при разрешенных 20 метрах, а площадь превысила 50 гектаров.