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«Чартова Дюжина»: Лучшие моменты между прошлым и будущим

18 Февраля 2018 в 19:30
«Чартова Дюжина»: Лучшие моменты между прошлым и будущим
Фото: Андрей Поташов
НСН представляет лучшие кадры музыкальной премии "Чартова Дюжина". В этом году шоу проходило под девизом #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ.
Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
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Вступительное слово гостям сказали Александр Бон и Игорь Паньков. Помогал ведущим церемонии удивительный напарник - "виртуальный рокер" Майк.

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
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В этом году "Чартова Дюжина" познакомила зрителей с 50-летней историей русского рока. В первом блоке на сцену вышли легендарные музыканты "Машины Времени".

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
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Кластер 80-х - 90-х годов открыл экс-участник группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
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После этого на сцены поднялся еще один колоритный представитель рок-легенд - Юрий Шевчук. Песни "Белая река" и "Мальчики-мажоры" зал пел едва ли не громче группы "ДДТ".

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
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К слову, Шевчук получил награду в номинации "Лидер чарта". Его композиция «Любовь не пропала» продержалась на первом месте дольше всех.

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
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Эстафетную палочку у ДДТ перехватил Сергей Газанин и группа "СерьГа".

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
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Со сцены "Ледового дворца ВТБ" Галанин исполнил не только всеми любимые хиты, но и новую песню в дуэте с Варварой Охлобыстиной. Композиция «Мы забьем на войну» претендовала на победу в номинации "Дуэт".

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
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Поднимать накал страстей в зрительном зале продолжила группа "25/17".

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
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Музыканты получили награду сразу в двух номинациях: "Группа" и "Альбом".

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
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Затем зрители погрузились в новую рок-эпоху, которую представили музыканты "Плана Ломоносова".

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
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Дебютанты премии поразили зрителей своей необычной манерой исполнения. так сказать, показали всем «PUNK»-течение русского рока.

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
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Хиты "Кукла колдуна" и "Прыгну со скалы" в исполнении Андрея Князева и группы "КняZz" вместе с потрясающей пиротехникой буквально взорвали зал.

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
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Настало время для представителей "эпохи 2000". На сцену вышел вечно драйвовый Иван Демьян и группа «7Б».

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
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Александр Красовицкий и «Animal ДжаZ» напомнили всем присутствующим "наш 2007 год".

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
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Но больше других обрадовала публику группа "Louna" и очаровательная Лусинэ Геворкян.

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
16/20

В этом году Лу победила в номинации "солистка".

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
17/20

Третий блок премиальный блок "Чартовой Дюжины" открыли улыбчивые музыканты из Латвии - группа BrainStorm.

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
18/20

Далее этот веселый настрой подхватил Найк Борзов.

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
19/20

Миссия "гостей из будущего" русского рока досталась группе "Би-2".

Андрей Поташов
Фото: Андрей Поташов
20/20

Второй год подряд Лева и Шура победили сразу в двух номинациях: "Дуэт" и "Концерт"

Вручение 11-й по счету музыкальной премии "Чартова Дюжина" состоялось в "Ледовом дворце ВТБ" 15 февраля.
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