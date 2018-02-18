«Чартова Дюжина»: Лучшие моменты между прошлым и будущим

Вступительное слово гостям сказали Александр Бон и Игорь Паньков. Помогал ведущим церемонии удивительный напарник - "виртуальный рокер" Майк.
В этом году "Чартова Дюжина" познакомила зрителей с 50-летней историей русского рока. В первом блоке на сцену вышли легендарные музыканты "Машины Времени".
Кластер 80-х - 90-х годов открыл экс-участник группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.
После этого на сцены поднялся еще один колоритный представитель рок-легенд - Юрий Шевчук. Песни "Белая река" и "Мальчики-мажоры" зал пел едва ли не громче группы "ДДТ".
К слову, Шевчук получил награду в номинации "Лидер чарта". Его композиция «Любовь не пропала» продержалась на первом месте дольше всех.
Эстафетную палочку у ДДТ перехватил Сергей Газанин и группа "СерьГа".
Со сцены "Ледового дворца ВТБ" Галанин исполнил не только всеми любимые хиты, но и новую песню в дуэте с Варварой Охлобыстиной. Композиция «Мы забьем на войну» претендовала на победу в номинации "Дуэт".
Поднимать накал страстей в зрительном зале продолжила группа "25/17".
Музыканты получили награду сразу в двух номинациях: "Группа" и "Альбом".
Затем зрители погрузились в новую рок-эпоху, которую представили музыканты "Плана Ломоносова".
Дебютанты премии поразили зрителей своей необычной манерой исполнения. так сказать, показали всем «PUNK»-течение русского рока.
Хиты "Кукла колдуна" и "Прыгну со скалы" в исполнении Андрея Князева и группы "КняZz" вместе с потрясающей пиротехникой буквально взорвали зал.
Настало время для представителей "эпохи 2000". На сцену вышел вечно драйвовый Иван Демьян и группа «7Б».
Александр Красовицкий и «Animal ДжаZ» напомнили всем присутствующим "наш 2007 год".
Но больше других обрадовала публику группа "Louna" и очаровательная Лусинэ Геворкян.
В этом году Лу победила в номинации "солистка".
Третий блок премиальный блок "Чартовой Дюжины" открыли улыбчивые музыканты из Латвии - группа BrainStorm.
Далее этот веселый настрой подхватил Найк Борзов.
Миссия "гостей из будущего" русского рока досталась группе "Би-2".
Второй год подряд Лева и Шура победили сразу в двух номинациях: "Дуэт" и "Концерт"