«Чартова Дюжина»: Лучшие моменты между прошлым и будущим

Фото: Андрей Поташов 7 / 20

Со сцены "Ледового дворца ВТБ" Галанин исполнил не только всеми любимые хиты, но и новую песню в дуэте с Варварой Охлобыстиной. Композиция «Мы забьем на войну» претендовала на победу в номинации "Дуэт".