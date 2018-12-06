Ломидзе: Туристы из Германии приезжают к нам несмотря на политику

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.



Топ-1: Петербург получил в третий раз «туристический Оскар»

Петербург получил в третий раз «туристический Оскар». Город победил в номинации «Ведущее культурное туристическое направление мира». Северная столица обошла в конкурсной программе Париж, Лондон, Рим, Венецию, Сидней, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и Пекин.

То, что Санкт-Петербург является ведущим культурным туристическим направлением, подтверждают и российские путешественники. Это одно из самых продаваемых направлений на Новый год на нашем внутреннем рынке.

Топ-2: Россияне с 1 января смогут получить льготу на отдых в РФ

Россияне с 1 января смогут получить льготу на отдых в РФ стоимостью до 50 тысяч рублей.

Только не подумайте, что отдых до 50 тысяч рублей на территорию Российской Федерации вдруг станет бесплатным для каких-то категорий граждан. Здесь речь идет о том, что работодатели, оплатив отдых на такую сумму, смогут списать эти расходы на себестоимость, снизив тем самым свои затраты. Какое количество работодателей воспользуется такой возможностью, пока неизвестно. Но эксперты ожидают, что по такой льготе на отдых смогут провести свой досуг более 100 тысяч россиян после вступления закона в силу. Предполагается, что эта программа будет использована большинством работодателей для того, чтобы организовать корпоративные выезды, тимбилдинги или другие инсентив-проекты, и, таким образом, поощрить сотрудников и, вместе с тем, решить вполне бизнесовую задачу.

Топ-3: С 1 января текущего года Россию посетили 1,12 млн туристов из ЕС.

С 1 января текущего года Россию посетили 1,12 млн туристов из ЕС. Таковы данные Погранслужбы ФСБ РФ. Эта цифра превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 58 тысяч человек. При этом лидером в формировании турпотока стала Германия. Посетить Россию в этом году захотели почти 400 тысяч немцев.

Подозреваю, что не последнюю роль тут сыграл Чемпионат мира по футболу. А что касается Германии, то она, несмотря на все сложности во внешнеполитических отношениях с этой страной, Германия действительно удерживает пальму первенства по количеству туристов, направляющихся в Россию