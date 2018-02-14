Ломидзе: Москва и Петербург ждут щедрых туристов!

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.





Топ-1: Россия может привлечь иностранные чартеры к внутренним перевозкам во время ЧМ-2018

Россия рассматривает возможность разрешить иностранным авиакомпаниям совершать чартерные полеты внутри страны на период Чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил министр транспорта Максим Соколов.

Это решение может быть закреплено постановлением правительства. Пока оно не принято и не опубликовано. Мы считаем, что для того, чтобы оценить целесообразность привлечения иностранных перевозчиков, надо все как следует посчитать: может быть и наших собственных ресурсов хватит?

Топ-2: РЖД планирует продолжить практику предоставления скидок школьникам

«Российские железные дороги» планируют в 2018 году продолжить практику предоставления скидок школьникам, причем намерены сделать их круглогодичными, а в период каникул распространить и на купейные вагоны. Эту отрадную новость уже охотно распространяют в школах. Может быть, благодаря такому решению туристический поток школьников у нас наконец-то возрастет.

Топ-3: Сахалин вошел в американский туристический топ

Сахалин вошел в американский туристический топ и занял шестое место в рейтинге удивительных мест планеты, составленный изданием TravelPulse.

Не может не радовать, что замечательный остров Сахалин заметило мировое туристическое сообщество. Наряду с Камчаткой, Байкалом и другими местами силы он, безусловно, заслуживает того, чтобы сюда приезжали как российские путешественники, так и туристы из других стран.

Топ-4: Россия возглавила топ-10 самых романтичных направлений для пар

Россия возглавила топ-10 самых романтичных направлений для пар. Такой рейтинг в День влюбленных обнародовали представители компании Aviasales. За Россией в рейтинге следуют Таиланд, Италия, Турция, Армения, Испания, Грузия, Германия, Чехия. Замыкает список романтичных направлений Франция. Несколько лет назад этот список возглавляла Чехия. Россия входила в десятку, но отнюдь не была в первой тройке. Сейчас, как мы видим, ситуация изменилась.

Топ-5: Названы самые расточительные туристы в мире

Названы самые расточительные туристы в мире. Соответствующий рейтинг возглавили путешественники из Саудовской Аравии, Кувейта и Китая. Россия вошла в пятерку, но путешественники из вышеперечисленных стран обошли наших туристов. Теперь туристов из Саудовской Аравии, Кувейта и Китая очень ждут в России: Москве и Санкт-Петербурге. Кстати, турпоток из саудовской Аравии и Китая в Россию в последние годы стремительно увеличивается.