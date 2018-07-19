На Московском урбанистическом форуме обсудили развитие городской среды

Форум объединил сразу несколько форматов - деловую программу, городской фестиваль MUF Fest, лаборатории городских инициатив.

С 17 по 22 июля в столичном парке «Зарядье» проходит Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Форум проводится ежегодно с 2011 года и является международным конгрессом в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов.



Традиционно урбанистический форум объединяет сразу несколько форматов - деловую программу, городской фестиваль MUF Fest, лаборатории городских инициатив. В рамках деловой программы ведущие мировые и российские урбанисты, экономисты и архитекторы обсуждали тенденции развития мировых мегаполисов.

Так, по мнению генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника одной из негативных тенденций является расползание городов - рост городов вширь.

«Новые территории осваиваются горожанами, причем эти территории нецентральных частей города растут быстрее, этажность домов здесь выше. Все это, безусловно, нарушает городскую среду», - сказал Плутник.

Должны быть выработаны единые правила развития городов и прежде всего, жилой застройки, - считает Александр Плутник.

Правильное направление развития городов призваны сформировать Стандарты комплексного развития территорий, которые разрабатывают ДОМ.РФ и КБ Стрелка при поддержке Минстроя России. Сегодня города является основой современной мировой экономики. Они генерируют около 80% мирового ВВП. Именно города участвуют в мировой конкуренции за человеческий капитал, наиболее талантливых, высококвалифицированных граждан.

На панельной сессии «Жилье для людей – развитие городов» эксперты обсуждали, какое жилье сегодня важно покупателю и как эффективно использовать земельные ресурсы в целях жилищного строительства. Основная часть жилищного фонда российских городов (свыше 60%) построена еще в советское время и не соответствует современным требованиям населения.

Жильё должно быть не только доступным, оно должно быть погружено в современную городскую среду и тем самым, создавать городскую среду, отметили участники дискуссии.

Напомню, что Московский урбанистический форум продлится до 22 июля и завершится городским фестивалем городской фестиваль MUF Fest. На более чем 100 мероприятий - свободный вход. Во время фестиваля желающие побывают на кинопоказах, спектаклях, мастер-классах для детей, дискуссиях и лекциях звезд мировой урбанистики.