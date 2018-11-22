Для российских архитекторов открываются новые горизонты

В свежем выпуске «НСН-Недвижимость» читайте о том, как начинающие российские специалисты могут получить советы и рекомендации от профессионалов с мировыми именами.

Третий модуль программы профессионального развития АРХИТЕКТОРЫ.РФ, которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина ДОМ.РФ и Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке Правительства России, прошёл с 11 по 18 ноября. В его рамках 100 специалистов, среди которых архитекторы, градостроители и проектировщики из 50 городов России, продолжили изучение проектов в области современного жилья и общественных пространств в Берлине, Роттердаме, Копенгагене и Барселоне.

Они совершили 15 исследовательских экспедиций, встретились с экспертами архитектурных бюро, а также провели четыре практических семинара. Заместитель генерального директора Фонда Единого института развития в жилищной сфере Кристина Ишханова в беседе с НСН подчеркнула, что такая насыщенная программа позволила участникам проекта пообщаться не только с коллегами, но и настоящими гуру архитектуры «Для профессии архитектора это очень важные поездки, потому что они знакомятся с международными практиками, знакомятся с опытом других стран. Видят примеры, которые можно было бы применить в нашей стране. Также они встречаются с лучшими архитекторами мира. У нас были организованы визиты в очень уважаемые организации. Также, например, встреча с бывшим главным архитекторам Барселоны. Очень много встреч, которые станут полезными для специалистов, которых мы видим, как будущих советников главных архитекторов по направлению развития архитектуры городов, - отметила Кристина Ишханова.

Кроме того, Кристина Ишханова рассказала НСН о тех задачах, которые предстояло решить участникам программы профессионального развития АРХИТЕКТОРЫ.РФ.

«В каждом городе они справляются с новым заданием. Архитекторы с мировым именем работают с ними и дают задачи. Там очень много небольших проектов, которые они решают в рамках ворк-шопов. Главная цель этих проектов – достижение некого консенсуса, договоренностей между всеми заинтересованными сторонами. Нужно учесть все интересы местности, доступность для всех групп населения этой территории. Поэтому они выполняют короткие однодневные проекты и презентуют их», - заявила собеседница НСН.

Говоря о завершающем этапе программы, Кристина Ишханова подчеркнула, что между модулями участники не прекращают совершенствоваться: они знакомятся с материалами и выполняют задания. Также она рассказала о том, что завершающий четвертый модуль состоится в Москве и будет посвящён практическому применению навыков на тему городского развития и жилья:

«Мы рассчитываем в завершении программы познакомить регионы и города с новым поколением архитекторов, которые готовы работать в своём городе», - подчеркнула Ишханова

Заключительный образовательный модуль программы «Будущее города» пройдёт с 17 по 23 декабря.

Напомним, в рамках программы «АРХИТЕКТОРЫ.РФ», стартовавшей в сентябре, практикующие специалисты и студенты старших курсов профильных вузов пройдут очное обучение по четырем модулям. Они посвящены ключевым темам городского развития и включают интенсивы в Москве, а также исследовательские поездки по России и Европе.