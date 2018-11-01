В столице обсуждают бюджет на следующий год



Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: Мосгордума приняла в первом чтении проект столичного бюджета

Депутаты городской Думы утвердили в первом чтении основные параметры бюджета Москвы. Главный финансовый документ столицы составлен с прогнозом постепенного роста доходов. Объем доходов на 2019 год запланирован на уровне 2 трлн 326 млрд рублей. Расходы в 2019 году планируются в размере 2 трлн 602 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет 12%. Такой объем дефицита безопасен для любого экономического сценария.

Хочу отметить, что бюджет Москвы сохранит свою социальную направленность. Более 50 процентов бюджета – это расходы социального характера. А 90% бюджета пойдет на реализацию 14 городских программ.

Топ-2: В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь искусств»

Акция «Ночь искусств» состоится в ночь с 4 на 5 ноября. Акция приурочена ко Дню народного единства и получило название «Искусство объединяет». В этом году в центре внимания будет тема разных поколений. В Москве запланированы интересные мероприятия на шести городских площадках.

В «Ночь искусств» Музей Победы приглашает на бесплатные кинопоказы, спектакли и мастер-классы. Откроет праздничную программу музея марафон «Победа объединяет». В парке «Зарядье» выступит хор Ново-Иерусалимского мужского монастыря. Новинкой акции этого года станет обновленный интерактивный мультимедийный комплекс Останкинской телебашни.

Топ-3: Власти города планируют благоустроить берега Москвы-реки

Комплексное благоустройство берегов Москва-реки будет завершено в течение ближайших пяти лет. Городские власти планируют благоустроить около 70 километров набережных в ближайшие годы. О необходимости создания комфортных общественных пространств вблизи Москва-реки недавно заявлял мэр столицы Сергей Собянин.

Топ-4: «Москино» запускает бесплатные показы архивных фильмов

Сеть кинотеатров «Москино» покажет фильмы из своих архивов. Первые кинопоказы пройдут со 2 по 5 ноября.Зрители смогут увидеть фильмы культовых режиссеров, которые стали легендарными: «Броненосец «Потемкин», «Свинарка и пастух» и многие другие. Отмечу, что собрание «Москино» составляет более 4000 кинолент.

Топ-5: Фотовыставка о Мосгордуме открылась на Страстном бульваре

В центре столицы, напротив здания Московской городской Думы открылась фотовыставка, посвященная 25-летию городского парламента. На фотовыставке представлены как современные, так и архивные кадры. Москвичи и гости города смогут познакомиться с историей Думы, узнать о вкладе депутатов в формирование городской законодательной базы. Приходите на выставку! Выставка будет работать до конца декабря.