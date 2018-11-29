В Москве нарядили главную елку страны



Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: На Красной площади нарядили главную елку страны

В центре Москвы, рядом с катком у ГУМа, украсили главную новогоднюю елку. Высота ели составляет 21 метр. Помимо традиционных украшений в виде шаров, на елке появились изображения героев советских мультфильмов: Крокодил Гена, Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Кот Матроскин, Чебурашка и другие известные персонажи.

Топ-2: Более 500 елей появится на новогодних площадках города

Ели украсят столичный фестиваль «Путешествие в Рождество», который в этом году посвятят сказкам и персонажам популярных книг. На городских площадках фестиваля можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» пройдет в столице с 14 декабря по 13 января.

Топ-3: Городская служба такси для инвалидов появится в Москве

Столичные власти планируют создать единую городскую службу такси для перевозки инвалидов. В последнее время увеличилось количество жалоб на социальное такси. Одна из основных проблем связана с подачей машин. Дело в том, что сейчас автомобили не имеют статуса такси, и подача таких машин бывает затруднена. В ближайшее время планируется разработать единый бренд для новой службы такси. А сама служба начнет работу уже в следующем году.