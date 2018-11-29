Четверг
29 ноября
USD 66.94
EUR 75.52
Топ-5

В Москве нарядили главную елку страны

29 Ноября 2018 в 17:00
В Москве нарядили главную елку страны
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: На Красной площади нарядили главную елку страны 

novyj-2019-god-na-krasnoj-ploshchadi-5.jpg
Алексей Шапошников: В центре Москвы, рядом с катком у ГУМа, украсили главную новогоднюю елку. Высота ели составляет 21 метр. Помимо традиционных украшений в виде шаров, на елке появились изображения героев советских мультфильмов: Крокодил Гена, Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Кот Матроскин, Чебурашка и другие известные персонажи.

Топ-2: Более 500 елей появится на новогодних площадках города 

1fab1f706dabd005154b13733c5d8b1b.jpg
 Алексей Шапошников: Ели украсят столичный фестиваль «Путешествие в Рождество», который в этом году посвятят сказкам и персонажам популярных книг. На городских площадках фестиваля можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» пройдет в столице с 14 декабря по 13 января.

Топ-3: Городская служба такси для инвалидов появится в Москве 

--------------------------6.jpg
 Алексей Шапошников: Столичные власти планируют создать единую городскую службу такси для перевозки инвалидов. В последнее время увеличилось количество жалоб на социальное такси. Одна из основных проблем связана с подачей машин. Дело в том, что сейчас автомобили не имеют статуса такси, и подача таких машин бывает затруднена. В ближайшее время планируется разработать единый бренд для новой службы такси. А сама служба начнет работу уже в следующем году.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.