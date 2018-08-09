Столица открыла бахчевой сезон

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.



Топ-1: В Москве пройдет исторический фестиваль «Времена и эпохи»

10 августа в Москве стартует крупнейший в стране фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». Почти на две недели центр столицы превратится в знаменитые времена истории. Основные площадки на городских бульварах будут соединены в единый десятикилометровый маршрут.

Перемещаясь по бульварам и скверам, можно будет оказаться у кострища древнего человека, на русско-турецкой войне и даже в античном греческом храме. На Пушкинской площади в рамках масштабной программы фестиваля пройдут показательные рыцарские бои и соревнования по историческому фехтованию.

Топ-2: В столице завершился набор в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы

Почти 5000 волонтеров выразили желание стать наблюдателями от Общественной палаты Москвы. Они будут обеспечивать тотальное общественное наблюдение за ходом голосования на выборах Мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября. Волонтеры будут вести независимое наблюдение на избирательных участках в Москве и за ее пределами – на так называемых «дачных» избирательных участках. Отмечу, что почти половина волонтеров уже работала общественными наблюдателями на президентских выборах в марте этого года.

Топ-3: В Москве запустят эксперимент по раздельному сбору мусора

По просьбам москвичей уже в этом году в порядке эксперимента на столичных улицах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. С 1 января 2019 года в Москве изменится система управления потоками сбора мусора. В связи с этим в столице появятся контейнеры для раздельного сбора отходов. Надо отметить, что в будущем весь мусор будет проходить вторичную обработку.

Топ-4: К юбилею Парка Горького «Девушку с веслом» распечатали на 3D-принтере

Трехмерную модель скульптуры «Девушка с веслом» создали к 90-летию Парка Горького. Копию скульптуры в натуральную величину отпечатали на 3D-принтере. На распечатку скульптуры ушло около четырех недель. Оригинальная скульптура «Девушка с веслом» была создана в 1935 году. До наших дней оригинал не сохранился.

Топ-5: В Москве начался бахчевой сезон

В городе открылось более 200 специализированных точек, где можно купить арбузы и дыни из южных регионов нашей страны. В соответствии с правилами, продажа бахчевых должна осуществляться в ларьках, которые оборудованы напольными стеллажами и весами. Продавцы должны иметь при себе медкнижку и другие документы от контролирующих органов. Официальный сезон торговли бахчевыми в столице продлится до 1 октября.