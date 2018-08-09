Столица открыла бахчевой сезон

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.
Топ-1: В Москве пройдет исторический фестиваль «Времена и эпохи»
Алексей Шапошников:
10 августа в Москве стартует крупнейший в стране фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». Почти на две недели центр столицы превратится в знаменитые времена истории. Основные площадки на городских бульварах будут соединены в единый десятикилометровый маршрут.
Перемещаясь по бульварам и скверам, можно будет оказаться у кострища древнего человека, на русско-турецкой войне и даже в античном греческом храме. На Пушкинской площади в рамках масштабной программы фестиваля пройдут показательные рыцарские бои и соревнования по историческому фехтованию.
Топ-2: В столице завершился набор в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы
Алексей Шапошников:
Почти 5000 волонтеров выразили желание стать наблюдателями от Общественной палаты Москвы. Они будут обеспечивать тотальное общественное наблюдение за ходом голосования на выборах Мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября. Волонтеры будут вести независимое наблюдение на избирательных участках в Москве и за ее пределами – на так называемых «дачных» избирательных участках. Отмечу, что почти половина волонтеров уже работала общественными наблюдателями на президентских выборах в марте этого года.
Топ-3: В Москве запустят эксперимент по раздельному сбору мусора
Алексей Шапошников:
По просьбам москвичей уже в этом году в порядке эксперимента на столичных улицах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. С 1 января 2019 года в Москве изменится система управления потоками сбора мусора. В связи с этим в столице появятся контейнеры для раздельного сбора отходов. Надо отметить, что в будущем весь мусор будет проходить вторичную обработку.
Топ-4: К юбилею Парка Горького «Девушку с веслом» распечатали на 3D-принтере
Алексей Шапошников:
Трехмерную модель скульптуры «Девушка с веслом» создали к 90-летию Парка Горького. Копию скульптуры в натуральную величину отпечатали на 3D-принтере. На распечатку скульптуры ушло около четырех недель. Оригинальная скульптура «Девушка с веслом» была создана в 1935 году. До наших дней оригинал не сохранился.
Топ-5: В Москве начался бахчевой сезон
Алексей Шапошников:
В городе открылось более 200 специализированных точек, где можно купить арбузы и дыни из южных регионов нашей страны. В соответствии с правилами, продажа бахчевых должна осуществляться в ларьках, которые оборудованы напольными стеллажами и весами. Продавцы должны иметь при себе медкнижку и другие документы от контролирующих органов. Официальный сезон торговли бахчевыми в столице продлится до 1 октября.