Столица бьет туристические рекорды

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.
ТОП-1: Фестиваль «Московская масленица» посетило почти пять миллионов человек
«В этом году на фестивале "Московская масленица" побывало почти пять миллионов человек. За время проведения фестиваля гости могли поучаствовать в мастер-классах, конкурсах и викторинах, посмотреть театрализованные представления и кулинарные шоу. Кстати, все представления фестиваля были бесплатными», — рассказал Алексей Шапошников в эфире НСН.
ТОП-2: Московский урбанистический форум пройдет в парке «Зарядье» в июле
«С 4 по 7 июля в «Зарядье» пройдет уже ставший традиционным Московский урбанистический форум. В этом году форум будет посвящен проектам, которые создают новое качество жизни в городах. В рамках деловой программы форума запланировано обсуждение современного понимания качества жизни. В частности, речь пойдет об инфраструктуре, архитектуре, транспорте, городской среде и новых технологиях. Кроме этого, на форуме впервые пройдет международный конгресс Urban Health для обсуждения проблематики городского здоровья», — отметил в эфире НСН Алексей Шапошников.
ТОП-3: Более 23 миллионов туристов посетило Москву в прошлом году
ТОП-4: В Третьяковской галерее открывается юбилейная выставка Ильи Репина
«Новая Третьяковка приглашает уже в эту субботу на выставку картин выдающего русского художника Ильи Репина. Экспозиция разместится на трех этажах галереи. Посетители увидят более 300 живописных полотен и графических работ Репина. Выставка продлится до 18 августа», — в эфире НСН отметил Алесей Шапошников.