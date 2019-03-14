Столица бьет туристические рекорды

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

ТОП-1: Фестиваль «Московская масленица» посетило почти пять миллионов человек





«В этом году на фестивале "Московская масленица" побывало почти пять миллионов человек. За время проведения фестиваля гости могли поучаствовать в мастер-классах, конкурсах и викторинах, посмотреть театрализованные представления и кулинарные шоу. Кстати, все представления фестиваля были бесплатными», — рассказалв эфире

ТОП-2: Московский урбанистический форум пройдет в парке «Зарядье» в июле

«С 4 по 7 июля в «Зарядье» пройдет уже ставший традиционным Московский урбанистический форум. В этом году форум будет посвящен проектам, которые создают новое качество жизни в городах. В рамках деловой программы форума запланировано обсуждение современного понимания качества жизни. В частности, речь пойдет об инфраструктуре, архитектуре, транспорте, городской среде и новых технологиях. Кроме этого, на форуме впервые пройдет международный конгресс Urban Health для обсуждения проблематики городского здоровья», — отметил в эфире

ТОП-3: Более 23 миллионов туристов посетило Москву в прошлом году





«Столица бьет новые рекорды. За прошедший год Москву посетило более 23 миллионов туристов. По сравнению с 2010 годом туристический поток вырос практически вдвое. В основном в Москву приезжают граждане России, хотя и иностранцев тоже немало. Многие туристы из дальнего зарубежья специально приезжают на городские фестивали. Хочу отметить, что туристическая отрасль с каждым годом становится все более весомой для экономики Москвы», — в эфирерассказал

ТОП-4: В Третьяковской галерее открывается юбилейная выставка Ильи Репина

«Новая Третьяковка приглашает уже в эту субботу на выставку картин выдающего русского художника Ильи Репина. Экспозиция разместится на трех этажах галереи. Посетители увидят более 300 живописных полотен и графических работ Репина. Выставка продлится до 18 августа», — в эфиреотметил

ТОП-5: В школах столицы откроются первые IT-классы





«Уже с 1 сентября этого года в более чем 30 московских школах заработают первые классы информационных технологий. Главным критерием для выбора школ станет наличие соответствующего по уровню педагогического состава. Также школа-претендент на участие в новом проекте должна будет подписать соглашение о сотрудничестве с крупной IT-компанией и вузом», — рассказал в эфире