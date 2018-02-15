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Топ-5

Первые участники программы реновации готовятся к новоселью

15 Февраля 2018 в 17:05
Первые участники программы реновации готовятся к новоселью
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: Участникам программы реновации выдали первые ордера

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Алексей Шапошников: Столичные власти выдали первые ордера участникам программы реновации жилищного фонда. Презентация первого дома переселения по программе реновации состоялась на 5-ой Парковой улице в Измайлово. Жителей заселяют в новостройку. Это 18-этажный дом, который полгода был демонстрационным шоу-румом. Кстати, на востоке Москвы утверждены 30 стартовых площадок для строительства домов по программе реновации.

Топ-2: 500 навигационных стел в Москве оснастят бесплатным Wi-Fi

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Алексей Шапошников: Навигационные стелы в столице начнут раздавать бесплатный Wi-Fi у пешеходных зон, транспортно-пересадочных узлов и в других общественных местах. К концу этого года доступом в Интернет оснастят почти 500 стел. Более 70 стел подключат к Wi-Fi уже к концу февраля.

Топ-3: В столичных библиотеках пройдут встречи с писателями

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Алексей Шапошников: В столичных библиотеках пройдут встречи с писателями
 В течение года в библиотеках города состоится более 100 встреч. Читатели смогут пообщаться с победителями и лауреатами национальных литературных премий. В уютной атмосфере библиотек читатели смогут услышать отрывки новых произведений любимых авторов, лично задать им вопросы и получить автографы. В проекте примут участие библиотеки, расположенные в разных округах города.

Топ-4: Более 500 музыкантов подали заявки на проект «Музыка в метро»

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Алексей Шапошников: Более 500 музыкантов и артистов заявили о своем желании участвовать в третьем сезоне проекта «Музыка в метро». Заявку может подать любой артист, вне зависимости от стиля и музыкальных предпочтений. Победители по итогам конкурсного отбора получат аккредитацию на право выступать в столичном метро сроком на один год. Кроме этого, музыканты смогут выбрать удобное время и площадку для выступлений. Напомню, что проект «Музыка в метро» стартовал весной 2016 года. Сейчас в московском метро доступны 18 площадок для выступлений артистов.

Топ-5: Парк «Зарядье» готовит для москвичей масленичный пир

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Алексей Шапошников: 18 февраля в парке «Зарядье» состоится настоящий масленичный пир. Посетителей парка будут угощать фирменными блинами, баранками и ватрушками. На территории парка установят чайные и блинные домики в традиционном русском стиле. Посетители смогут выпить чаю из настоящего русского самовара. Кроме этого, парк подготовил праздничную программу с концертами и мастер-классами. Масленичные гулянья в «Зарядье» продлятся с часа дня до 7 вечера.

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