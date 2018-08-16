Новорожденные москвичи получат именные деревья

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.



Топ-1: В Москве началось обучение общественных наблюдателей

Топ-2: В столице заработал сервис по записи ребенка в группу кратковременного пребывания