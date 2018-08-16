Новорожденные москвичи получат именные деревья

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.
Топ-1: В Москве началось обучение общественных наблюдателей
Обучение пройдут более 4000 человек. Его проводят эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос» и Московской городской избирательной комиссии. Общественные наблюдатели будут работать как на избирательных участках в Москве, так за ее пределами – на образованных «дачных» избирательных участках.
Топ-2: В столице заработал сервис по записи ребенка в группу кратковременного пребывания
Для этого понадобятся паспортные данные заявителя и свидетельство о рождении ребенка. В заявлении можно указать детский сад и желаемый год поступления. Отмечу, что группы кратковременного пребывания помогают детям привыкнуть к новым условиям и коллективу перед посещением группы полного дня.
Топ-3: У новорожденных москвичей появятся именные деревья
Планируется, что новорожденный москвич вместе со свидетельством о рождении будет получать сертификат на высадку своего именного дерева. Чтобы воспользоваться сертификатом, родители малыша должны будут оставить заявку на портале mos.ru.
Топ-4: Музей Победы отметит День фронтовой собаки
На открытой площадке Музея Победы пройдут показательные выступления служебных собак. В детской зоне юные гости музея смогут поближе познакомиться с собаками во время специальных мастер-классов. Для посетителей также будут работать тематические фотозоны, где можно будет сделать фото с собаками-чемпионами.