Москвичи сами выберут праздничную программу ко Дню города

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.



Топ-1: В Москве продолжается урбанистический форум

В седьмой раз в столице проходит Московский урбанистический форум. Он собирает на своей площадке ведущих мировых экспертов, архитекторов, девелоперов, городских активистов и представителей власти. В этом году Московский урбанистический форум проходит в парке «Зарядье» и посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций.

Форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, как за последние годы изменилась Москва и с какими вызовами пришлось столкнуться во время реформирования городской среды. Во второй день работы форума на нем выступил Президент России Владимир Путин.

Деловая программа форума уже завершилась, а его фестивальная часть продлится до 22 июля.

Топ-2: Москва вошла в пятерку мировых мегаполисов по комфортности проживания

Москва наряду с Нью-Йорком, Лондоном, Парижем и Берлином вошла в число лидеров по комфортности проживания среди мегаполисов мира. Такие результаты исследования обнародовало международное агентство PriceWaterhouse Coopers (PWC). Отмечу, что Москва ежегодно участвует в международных исследованиях, которые оценивают город по всем ключевым градостроительным показателям в сравнении с крупнейшими мегаполисами мира.

Топ-3: Москвичи выберут программу мероприятий ко Дню города

Москвичи выберут программу мероприятий ко Дню города. Голосование стартовало на портале «Активный гражданин». День города в этом году столица отметит 8 сентября. Власти Москвы уже начали подготовку к празднованию. На портале «Активный гражданин» москвичи смогут отдать свой голос за мероприятия, которые пройдут на центральных площадках Москвы. Это концерты, театрализованные представления, поэтические встречи. Параллельно основному Дню города городские власти составляют программу мероприятий к детскому Дню столицы.

Топ-4: Парк Горького в честь своего 90-летия проводит флешмоб в соцсетях

В рамках акции организаторы выберут 90 лучших снимков парка, которые станут основой для серии юбилейных открыток. Чтобы присоединиться к акции в соцсетях, необходимо выложить в своем аккаунте архивную фотографию парка с ее историей и сопроводить снимок хештегом #90историйпаркагорького. К акции уже присоединились сотни пользователей. Организаторы флешмоба подведут итоги в середине августа.