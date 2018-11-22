Москвичи открывают сезон коньков

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.
Топ-1: Мосгордума утвердила столичный бюджет
Алексей Шапошников:
На заседании городской Думы принят бюджет Москвы на ближайшие три года. К документу поступило 19 поправок, большинство из них – редакционного характера. Отмечу, что работа над проектом бюджета стала приоритетным направлением деятельности Московской городской Думы в осеннюю сессию.
Бюджет развития сохранит свою социальную направленность. Более 50 процентов бюджета составят расходы социального характера. Все социальные обязательства города перед москвичами будут выполнены.
Топ-2: В столичных парках заработали катки с искусственным льдом
Алексей Шапошников:
Покататься в Москве на коньках с искусственным льдом можно во многих столичных парках. Сегодня открывается один из главных катков столицы – в парке Горького. Катки с искусственным льдом также заработают в саду «Эрмитаж», в «Сокольниках» и других городских парках. В честь этого запланированы представления на льду и мастер-классы. На следующей неделе на ВДНХ откроется город зимы с катками и горками. А катки с натуральным покрытием начнут работать в городе с приходом климатической зимы.
Топ-3: На «Активном гражданине» можно выбрать тему для экскурсий по столице
Алексей Шапошников:
На портале «Активный гражданин» можно проголосовать за новые тематические прогулки рамках проекта «Московский экскурсовод». На портале «Активный гражданин» можно выбрать вариант ответа из предложенных тем, например, «Памятники и площади Бульварного кольца», «Улицы и площади Садового кольца». Участники голосования могут предложить и свой вариант темы. Отмечу, что прогулки в рамках проекта «Московский экскурсовод» проводят юные гиды. Участниками проекта уже стали более тысячи московских школьников.
Топ-4: Беспилотники проконтролируют ситуацию на столичных дорогах
Алексей Шапошников:
С помощью дронов планируется получать оперативную информацию о заторах в местах ДТП в целях выявления объездных путей. По мнению экспертов, в будущем беспилотники могут привлекать для фиксации нарушений или вычисления угонщиков. Беспилотные комплексы трансляции видеоизображения поставят в Центр организации дорожного движения до конца года.