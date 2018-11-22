Четверг
22 ноября
USD 65.95
EUR 75.15
Топ-5

Москвичи открывают сезон коньков

22 Ноября 2018 в 17:00
Москвичи открывают сезон коньков
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: Мосгордума утвердила столичный бюджет

RIAN_2972359.HR_.ru_.jpg
Алексей Шапошников: На заседании городской Думы принят бюджет Москвы на ближайшие три года. К документу поступило 19 поправок, большинство из них – редакционного характера. Отмечу, что работа над проектом бюджета стала приоритетным направлением деятельности Московской городской Думы в осеннюю сессию.

Бюджет развития сохранит свою социальную направленность. Более 50 процентов бюджета составят расходы социального характера. Все социальные обязательства города перед москвичами будут выполнены.

Топ-2: В столичных парках заработали катки с искусственным льдом

РИА Новости
Алексей Шапошников: Покататься в Москве на коньках с искусственным льдом можно во многих столичных парках. Сегодня открывается один из главных катков столицы – в парке Горького. Катки с искусственным льдом также заработают в саду «Эрмитаж», в «Сокольниках» и других городских парках. В честь этого запланированы представления на льду и мастер-классы. На следующей неделе на ВДНХ откроется город зимы с катками и горками. А катки с натуральным покрытием начнут работать в городе с приходом климатической зимы.

Топ-3: На «Активном гражданине» можно выбрать тему для экскурсий по столице

2015.10.30-1446228419.4353_ag.jpg
Алексей Шапошников: На портале «Активный гражданин» можно проголосовать за новые тематические прогулки рамках проекта «Московский экскурсовод». На портале «Активный гражданин» можно выбрать вариант ответа из предложенных тем, например, «Памятники и площади Бульварного кольца», «Улицы и площади Садового кольца». Участники голосования могут предложить и свой вариант темы. Отмечу, что прогулки в рамках проекта «Московский экскурсовод» проводят юные гиды. Участниками проекта уже стали более тысячи московских школьников.

Топ-4: Беспилотники проконтролируют ситуацию на столичных дорогах

Без названия (1).jpg
Алексей Шапошников: С помощью дронов планируется получать оперативную информацию о заторах в местах ДТП в целях выявления объездных путей. По мнению экспертов, в будущем беспилотники могут привлекать для фиксации нарушений или вычисления угонщиков. Беспилотные комплексы трансляции видеоизображения поставят в Центр организации дорожного движения до конца года.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.