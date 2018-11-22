Москвичи открывают сезон коньков



Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: Мосгордума утвердила столичный бюджет

На заседании городской Думы принят бюджет Москвы на ближайшие три года. К документу поступило 19 поправок, большинство из них – редакционного характера. Отмечу, что работа над проектом бюджета стала приоритетным направлением деятельности Московской городской Думы в осеннюю сессию.

Бюджет развития сохранит свою социальную направленность. Более 50 процентов бюджета составят расходы социального характера. Все социальные обязательства города перед москвичами будут выполнены.

Топ-2: В столичных парках заработали катки с искусственным льдом

Покататься в Москве на коньках с искусственным льдом можно во многих столичных парках. Сегодня открывается один из главных катков столицы – в парке Горького. Катки с искусственным льдом также заработают в саду «Эрмитаж», в «Сокольниках» и других городских парках. В честь этого запланированы представления на льду и мастер-классы. На следующей неделе на ВДНХ откроется город зимы с катками и горками. А катки с натуральным покрытием начнут работать в городе с приходом климатической зимы.

Топ-3: На «Активном гражданине» можно выбрать тему для экскурсий по столице

На портале «Активный гражданин» можно проголосовать за новые тематические прогулки рамках проекта «Московский экскурсовод». На портале «Активный гражданин» можно выбрать вариант ответа из предложенных тем, например, «Памятники и площади Бульварного кольца», «Улицы и площади Садового кольца». Участники голосования могут предложить и свой вариант темы. Отмечу, что прогулки в рамках проекта «Московский экскурсовод» проводят юные гиды. Участниками проекта уже стали более тысячи московских школьников.

Топ-4: Беспилотники проконтролируют ситуацию на столичных дорогах

С помощью дронов планируется получать оперативную информацию о заторах в местах ДТП в целях выявления объездных путей. По мнению экспертов, в будущем беспилотники могут привлекать для фиксации нарушений или вычисления угонщиков. Беспилотные комплексы трансляции видеоизображения поставят в Центр организации дорожного движения до конца года.