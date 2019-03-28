Москва в десятый раз примет участие в акции «Час Земли»

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: Москва присоединится к «Часу Земли»

Подсветку более двух тысяч столичных зданий и сооружений отключат в рамках акции «Час земли», которая пройдет в эту субботу.

«На один час вечером отключат подсветку на знаковых объектах столицы, а также в парках, в том числе в «Сокольниках», Зарядье и Парке Горького. Цель акции — привлечь внимание к проблеме сбережения ресурсов планеты. Отмечу, что Москва участвует в международной экологической акции уже 10 лет», - пояснил Алексей Шапошников в эфире НСН.

Топ-2: Парк «Зарядье» получил престижную международную премию

Столичный парк получил премию международного конкурса MIPIM Awards. «Зарядье» вошел в список финалистов в категории «Лучший проект восстановления городской среды».

«На звание лучшего претендовали еще три общественных пространства — китайский экопарк, тайваньский национальный центр искусств и проект реконструкции исторического центра Франкфурта-на Майне. Желаем парку «Зарядье» победы!», - отметил Алексей Шапошниов в интервью с НСН.

Топ-3: В Москве пройдет ежегодный парад трамваев

20 апреля в столице состоится ежегодный парад ретро-автомобилей и трамваев. В этом году праздник приурочен к 120-летию открытия столичного движения общественного транспорта.

«Традиционно днем по центру Москвы проедут исторические трамваи. Парад завершится на Чистопрудном бульваре, где откроется выставка ретро-транспорта. Для посетителей выставки будут организованы конкурсы и викторины», - рассказал Алексей Шапошников НСН.

Топ-4: На всех станциях столичного метро появились устройства для бесконтактной оплаты

Оплатить проезд с помощью банковской карты или смартфона через терминал на турникете теперь можно на всех станциях московского метрополитена.

«Устройства для бесконтактных платежей теперь установлены на одном или двух турникетах в вестибюлях. Пассажиры могут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave. Также оплатить проезд можно с помощью смартфонов с функцией бесконтактной оплаты», - подчеркнул Алексей Шапошников в эфире НСН.

Топ-5: На ВДНХ к маю откроют фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»

К концу апреля на ВДНХ должны заработать фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Над их обликом начали работать после 65 лет эксплуатации.

«Кстати, за последние пять лет на территории комплекса специалисты отреставрировали 20 памятников архитектуры. Восстановлена центральная часть арки главного входа ВДНХ, отреставрирован комплекс из 14 фонтанов, которые располагаются на Центральной аллее и знаменитый фонтан «Золотой колос»», - подчеркнул Алексей Шапошников в интервью НСН.