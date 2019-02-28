Москва отметит Масленицу старорусскими деликатесами

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: Блюда дореволюционной кухни приготовят в Москве на Масленицу

«Посетители фестиваля «Московская масленица», смогут совершить гастрономическое путешествие во времени. Фестиваль стартует с завтрашнего дня. На разных площадках города приготовят блюда дореволюционной кухни. Кроме дегустации блюд на фестивале запланированы интересные исторические программы и творческие занятия. Приглашаю москвичей и гостей столицы на фестиваль «Московская масленица»!», - подчеркнулв эфире

Топ-2: Почти тысяча пар в Москве приурочили свадьбу к 8 Марта

«В этом году желающих зарегистрировать брак 7 или 9 марта выросло двое по сравнению с прошлым годом. Тенденция проводить свадебные церемонии накануне или после 8 Марта наблюдается в последние два года. Именно в этом году число бракосочетаний в период весеннего праздника может достигнуть самой высокой отметки. Кстати, непосредственно 8 марта органы ЗАГС в столице работать не будут», - предупредилв эфире

Топ-3: Систему освещения в тоннелях столичной подземки модернизируют

«Систему освещения московского метро начнут обновлять с 2021 года. Новые светильники будут устойчивы к вибрациям, они потребляют в три раза меньше энергии, а служат дольше. Кроме этого, планируется связать все лампы в единую сеть. Обновление системы освещения позволит повысить безопасность поездок в столичной подземке. Специалистам, которые совершают ночные обходы тоннелей, будет проще следить за техническим состоянием путей, а машинистам поездов - управлять составами»,- отметилв эфире

Топ-4: Московская разработка позволит не потерять багаж

«Инновационная разработка резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» позволит отслеживать перемещение багажа пассажиров в аэропортах и во время авиаперелетов. Специальная метка будет прикреплена к чемодану в течение всей поездки. Метка передаст данные о нахождении чемодана его владельцу через мобильное приложение. Производство цифровых меток московской компанией уже запущено», - заявил в эфире