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Москва отметит 23 февраля салютом

22 Февраля 2018 в 17:00
Москва отметит 23 февраля салютом
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: Предприятия освободят от налога на движимое имущество

ФОТО: РИА Новости/Михаил Мордасов
Алексей Шапошников: Предприятия освободят от налога на движимое имущество. Соответствующий законопроект приняла Мосгордума на своем заседании. Документ предусматривает освобождение организаций от уплаты налогов на движимое имущество в этом году. В первую очередь, это касается производственных предприятий и транспортных компаний. Такая мера позволит стимулировать обновление подвижного состава и модернизацию оборудования.

Топ-2: В Москве запустят салют в День защитника Отечества

Suvro
Алексей Шапошников: Салют в честь Дня защитника Отечества запустят вечером 23-го февраля на 16-ти городских площадках. Салют начнется в 9 вечера и продлится около 10 минут. За это время салютные установки выстрелят в небо более 10 тысяч раз. Главными площадками праздника станут Лужнецкая набережная и Поклонная гора. Кстати, на Поклонной горе салют поддержат громкими холостыми выстрелами из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Топ-3: Москвичи смогут жаловаться на неправильную парковку через приложение

Парковка на газоне
Алексей Шапошников: Жители столицы смогут сообщать о нарушениях правил стоянки на парковках для инвалидов, такси и электромобилей через мобильное приложение «Помощник Москвы». Приложение дополнят новыми функциями до конца года. Любой обладатель смартфона сможет зафиксировать нарушения правил парковки и помочь в повышении уровня безопасности города. Кстати, любая попытка фальсифицировать нарушение, будет пресекаться. Отправленные материалы будут строго проверяться.

Топ-4: «Активные граждане» выберут новые названия для линий метро

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Алексей Шапошников: Официальные названия радиальных линий московского метрополитена в схемах и звуковых объявлениях могут заменить на обозначения номерами или цветами. Наиболее подходящие варианты москвичам предлагают выбрать в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Участникам голосования предлагают выбрать наиболее подходящий вариант обозначения линий метро в схемах и аудиосообщениях. Среди вариантов ответа – номерная система, цветовая, либо - официальные названия линий. Напомню, что сегодня все линии столичного метро имеют полные официальные названия, цветовые обозначения, а также порядковые номера. Такая система применяется с 90-ых годов.

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