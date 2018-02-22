Москва отметит 23 февраля салютом

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.
Топ-1: Предприятия освободят от налога на движимое имущество
Алексей Шапошников:
Предприятия освободят от налога на движимое имущество. Соответствующий законопроект приняла Мосгордума на своем заседании. Документ предусматривает освобождение организаций от уплаты налогов на движимое имущество в этом году. В первую очередь, это касается производственных предприятий и транспортных компаний. Такая мера позволит стимулировать обновление подвижного состава и модернизацию оборудования.
Топ-2: В Москве запустят салют в День защитника Отечества
Алексей Шапошников:
Салют в честь Дня защитника Отечества запустят вечером 23-го февраля на 16-ти городских площадках. Салют начнется в 9 вечера и продлится около 10 минут. За это время салютные установки выстрелят в небо более 10 тысяч раз. Главными площадками праздника станут Лужнецкая набережная и Поклонная гора. Кстати, на Поклонной горе салют поддержат громкими холостыми выстрелами из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Топ-3: Москвичи смогут жаловаться на неправильную парковку через приложение
Алексей Шапошников:
Жители столицы смогут сообщать о нарушениях правил стоянки на парковках для инвалидов, такси и электромобилей через мобильное приложение «Помощник Москвы». Приложение дополнят новыми функциями до конца года. Любой обладатель смартфона сможет зафиксировать нарушения правил парковки и помочь в повышении уровня безопасности города. Кстати, любая попытка фальсифицировать нарушение, будет пресекаться. Отправленные материалы будут строго проверяться.
Топ-4: «Активные граждане» выберут новые названия для линий метро
Алексей Шапошников:
Официальные названия радиальных линий московского метрополитена в схемах и звуковых объявлениях могут заменить на обозначения номерами или цветами. Наиболее подходящие варианты москвичам предлагают выбрать в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Участникам голосования предлагают выбрать наиболее подходящий вариант обозначения линий метро в схемах и аудиосообщениях. Среди вариантов ответа – номерная система, цветовая, либо - официальные названия линий. Напомню, что сегодня все линии столичного метро имеют полные официальные названия, цветовые обозначения, а также порядковые номера. Такая система применяется с 90-ых годов.