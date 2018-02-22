Москва отметит 23 февраля салютом

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: Предприятия освободят от налога на движимое имущество

Предприятия освободят от налога на движимое имущество. Соответствующий законопроект приняла Мосгордума на своем заседании. Документ предусматривает освобождение организаций от уплаты налогов на движимое имущество в этом году. В первую очередь, это касается производственных предприятий и транспортных компаний. Такая мера позволит стимулировать обновление подвижного состава и модернизацию оборудования.

Топ-2: В Москве запустят салют в День защитника Отечества

Салют в честь Дня защитника Отечества запустят вечером 23-го февраля на 16-ти городских площадках. Салют начнется в 9 вечера и продлится около 10 минут. За это время салютные установки выстрелят в небо более 10 тысяч раз. Главными площадками праздника станут Лужнецкая набережная и Поклонная гора. Кстати, на Поклонной горе салют поддержат громкими холостыми выстрелами из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Топ-3: Москвичи смогут жаловаться на неправильную парковку через приложение

Жители столицы смогут сообщать о нарушениях правил стоянки на парковках для инвалидов, такси и электромобилей через мобильное приложение «Помощник Москвы». Приложение дополнят новыми функциями до конца года. Любой обладатель смартфона сможет зафиксировать нарушения правил парковки и помочь в повышении уровня безопасности города. Кстати, любая попытка фальсифицировать нарушение, будет пресекаться. Отправленные материалы будут строго проверяться.

Топ-4: «Активные граждане» выберут новые названия для линий метро

Официальные названия радиальных линий московского метрополитена в схемах и звуковых объявлениях могут заменить на обозначения номерами или цветами. Наиболее подходящие варианты москвичам предлагают выбрать в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Участникам голосования предлагают выбрать наиболее подходящий вариант обозначения линий метро в схемах и аудиосообщениях. Среди вариантов ответа – номерная система, цветовая, либо - официальные названия линий. Напомню, что сегодня все линии столичного метро имеют полные официальные названия, цветовые обозначения, а также порядковые номера. Такая система применяется с 90-ых годов.