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Топ-5

Москва оказалась в числе самых привлекательных для инвесторов городов

25 Октября 2018 в 22:00
Москва оказалась в числе самых привлекательных для инвесторов городов
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: Москва вошла в пятерку наиболее привлекательных для инвесторов европейских городов

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Алексей Шапошников: Такие данные содержатся в рейтинге инвестиционной привлекательности городов Европы, который опубликовал Financial Times. Рейтинг составлялся на основе почти 100 параметров.

Москва заняла в рейтинге пятое место среди крупнейших европейских городов. А среди городов Восточной Европы столица России стала лидером.

Топ-2: В Москве открылась выставка, посвящённая юбилею городской Думы

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Алексей Шапошников: «Московская городская Дума – 25 лет. Взгляд в будущее». Выставка с таким названием открылась в Музее Москвы. Экспозиция позволит больше узнать об истории и современной работе городской Думы.

Историческая часть выставки посвящена дореволюционному времени. Выставка также подробно знакомит с деятельностью современного столичного парламента. Приглашаю москвичей и гостей города на экспозицию в Музей Москвы. Выставка продлится до января следующего года.

Топ-3: В следующем году в Москве появятся новые фестивальные площадки

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Алексей Шапошников: Власти Москвы в 2019 году планируют создать порядка десяти ярмарочных площадок, в том числе - в отдаленных районах города. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства Москвы в городской Думе.

Каждая фестивальная площадка пройдет обсуждение с жителями столицы. Отмечу, что власти города получают много наказов от москвичей по созданию новых ярмарочных площадок. В этом году сделано шесть таких площадок.

Топ-4: В Московский зоопарк построят новый вход

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Алексей Шапошников: До конца этого года власти столицы планируют начать строительство нового входа в Московский зоопарк. Сооружение будет выполнено в авангардном стиле. Двухэтажное здание будет возведено возле станции метро «Баррикадная». Согласно проекту, в нем будут расположены кассы, сувенирные лавки и кафе.

Топ-5: В центре столицы заложили «Аллею московского парламентаризма»

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Алексей Шапошников: Церемония закладки аллеи в честь 25-летия городской Думы продолжила серию мероприятий, посвященных празднованию юбилея столичного парламента. В Екатерининском сквере высажены 25 деревьев - липы и клены. Помимо символического значения они также станут практическим вкладом в экологическое благополучие города.

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