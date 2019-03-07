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Мосгордума наградит школьника, спасшего жизнь пассажиру самолета

7 Марта 2019 в 17:00
Мосгордума наградит школьника, спасшего жизнь пассажиру самолета
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

ТОП-1: В Мосгордуме наградят старшеклассника, который спас жизнь пассажиру самолета

ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо

«В Московской городской думе наградят старшеклассника столичной школы №1573 Богдана Рудика, который спас жизнь пассажира самолета, летевшего рейсом из Сочи в Москву. Школьника пригласили в столичный парламент вместе с одноклассниками и педагогом практической медицины. Перед церемонией награждения участников ждет экскурсия по зданиям парламентского центра. Напомню, что в конце февраля Богдан Рудик оказал первую медицинскую помощь пассажиру на борту самолета рейса Сочи-Москва. Старшеклассник спас жизнь мужчине, которому стало плохо во время полета», — рассказал Алексей Шапошников в эфире НСН.

ТОП-2: В столице широко отмечают «Московскую масленицу»

масленица

«До 10 марта гости фестиваля смогут попробовать более 200 видов блинов по странным и современным рецептам. В рамках гастрономического фестиваля «Московская масленица» по всей столице проходят фольклорные концерты, спектакли экскурсии и мастер-классы. Одна из самых ярких площадок на Манежной площади, которую специально состарили на 150 лет. Здесь гости праздника могут посетить старые торговые ряды и увидеть ряженных», — отметил в эфире НСН Алексей Шапошников.

ТОП-3: Женщины смогут посетить московские музеи бесплатно 8 марта

РИА Новости
«Восьмого марта столичные музеи будут работать бесплатно. Вход в некоторые музеи будет свободным для всех женщин в честь международного женского праздника. Москвички и гости столицы смогут бесплатно побывать на выставках в Третьяковской галерее, в Музее искусств народов востока, в Музее кино и во многих других музеях Москвы, а Музей победы 8 марта запустит акцию «Приведи маму в музей». Организаторы подготовили праздничную программу для мам с детьми. В музее можно будет осмотреть постоянные и временные экспозиции, в том числе увидеть новый проект «Женщина военной эпохи»», — посоветовал Алексей Шапошников в эфире НСН.

ТОП-4: Московский зоопарк стал работать на час дольше

РИА Новости

«Московский зоопарк стал работать дольше на час. Такие изменения связаны с увеличением светового дня. Навестить белых медведей, азиатских слонов, папуанских пингвинов и других животных можно с девяти утра до шести вечера», — пояснил в эфире НСН Алексей Шапошников.
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