Четверг
07 февраля
USD 65.67
EUR 74.77
Топ-5

Экспонаты московских музеев оснастят радиометками

7 Февраля 2019 в 18:00
Экспонаты московских музеев оснастят радиометками
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: Законопроект об инновационном кластере поступил в Мосгордуму

ee2a2db0-085d-4139-b2e5-f3f57e117850.jpg
Алексей Шапошников: В столичный парламент Мэром Москвы внесен законопроект об инновационном кластере Депутаты рассмотрят документ в самое ближайшее время. Создание инновационного кластера расширяет возможности научно-технического потенциала нашего мегаполиса. Это благоприятно повлияет на рост экономики, даст дополнительный толчок для развития науки и образования, будут созданы новые рабочие места. Кстати, сегодня Москва входит в топ-50 инновационных городов мира.

Топ-2: Наземный транспорт Москвы полностью оснастили валидаторами

153683686418895570.jpg
Алексей Шапошников: Валидаторы установили у всех дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах Мосгортранса. Всего в наземном транспорте установлено более 20 тысяч считывателей проездных билетов.

Отмечу, что с сентября прошлого года на городском наземном транспорте Москвы действует бестурникетный режим. Для оплаты проезда необходимо приложить билет или социальную карту к валидатору в салоне.

Топ-3: Дни открытых дверей пройдут в столичных медучреждениях в феврале

inx960x640.jpg
Алексей Шапошников: В рамках проекта «Входите, открыто!» можно будет пройти бесплатные обследования и получить консультации врачей. Горожан ждут консультации онкологов, эндокринологов и других специалистов. Список всех февральских мероприятий доступен на официальном портале мэра Москвы.

Топ-4: В Москве разработали новую систему защиты музейных экспонатов

6191def62940542be80a85a1d1c29239.jpg
Алексей Шапошников: Технополис «Москва» разработал систему защиты музейных экспонатов. В основе системы лежит технология радиочастотной идентификации. С помощью радиосигналов специалисты могут автоматически распознавать местоположение предметов искусства, а также вести их учет и контролировать к ним доступ.

Благодаря радиометкам музейные работники смогут отслеживать местоположение экспонатов во время передачи их на реставрацию, в запасники или на выездные выставки.Вопрос защиты музейных экспонатов приобрел особую актуальность после похищения картины Куинджи с выставки в Третьяковской галерее.

Топ-5: Москвичи смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кода

images.jpg
Алексей Шапошников: С февраля на единый платежный документ будут наносить двухмерный штрихкод. Это позволит быстрее оплачивать коммунальные услуги через мобильные приложения банков. Пользователям не придется вводить данные вручную, достаточно будет отсканировать QR-код с помощью своего смартфона. После этого все реквизиты заполнятся автоматически.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.