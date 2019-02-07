Экспонаты московских музеев оснастят радиометками

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: Законопроект об инновационном кластере поступил в Мосгордуму

В столичный парламент Мэром Москвы внесен законопроект об инновационном кластере Депутаты рассмотрят документ в самое ближайшее время. Создание инновационного кластера расширяет возможности научно-технического потенциала нашего мегаполиса. Это благоприятно повлияет на рост экономики, даст дополнительный толчок для развития науки и образования, будут созданы новые рабочие места. Кстати, сегодня Москва входит в топ-50 инновационных городов мира.

Топ-2: Наземный транспорт Москвы полностью оснастили валидаторами

Валидаторы установили у всех дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах Мосгортранса. Всего в наземном транспорте установлено более 20 тысяч считывателей проездных билетов.

Отмечу, что с сентября прошлого года на городском наземном транспорте Москвы действует бестурникетный режим. Для оплаты проезда необходимо приложить билет или социальную карту к валидатору в салоне.

Топ-3: Дни открытых дверей пройдут в столичных медучреждениях в феврале

В рамках проекта «Входите, открыто!» можно будет пройти бесплатные обследования и получить консультации врачей. Горожан ждут консультации онкологов, эндокринологов и других специалистов. Список всех февральских мероприятий доступен на официальном портале мэра Москвы.

Топ-4: В Москве разработали новую систему защиты музейных экспонатов

Технополис «Москва» разработал систему защиты музейных экспонатов. В основе системы лежит технология радиочастотной идентификации. С помощью радиосигналов специалисты могут автоматически распознавать местоположение предметов искусства, а также вести их учет и контролировать к ним доступ.

Благодаря радиометкам музейные работники смогут отслеживать местоположение экспонатов во время передачи их на реставрацию, в запасники или на выездные выставки.Вопрос защиты музейных экспонатов приобрел особую актуальность после похищения картины Куинджи с выставки в Третьяковской галерее.

Топ-5: Москвичи смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кода

С февраля на единый платежный документ будут наносить двухмерный штрихкод. Это позволит быстрее оплачивать коммунальные услуги через мобильные приложения банков. Пользователям не придется вводить данные вручную, достаточно будет отсканировать QR-код с помощью своего смартфона. После этого все реквизиты заполнятся автоматически.