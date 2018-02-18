Варламов: Что в Коалиции счастья делают Коста-Рика и Казахстан?

Журналист Илья Варламов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ1: Названы самые лучшие для жизни регионы России

Топ-2: Российские кёрлингисты выиграли первую олимпийскую медаль в истории

Топ-3: На продвижение российской культуры за рубежом выделят отдельный бюджет

Топ-4: В Дубае создана международная коалиция счастья

Топ-5: 45% взрослых россиян пользуются соцсетями почти каждый день

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Названы самые лучшие для жизни регионы России. Среди субъектов Российской Федерации по качеству жизни лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Самыми неблагополучными можно считать Тыву и Ингушетию.Считаю, что по поводу Тывы все объективно. В этом регионе все очень сложно, особенно с криминалом, потому, что местное население совершенно не умеет пить алкоголь (им буквально от стаканчика сносит голову), поэтому гулять по городу вечером в Тыве опасно. Что касается Ингушетии, я не знаю, почему она оказалась в самом низу рейтинга, и вообще, по каким параметрам этот рейтинг составлялся. Могу только сказать, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург объективно живут лучше, чем остальные регионы. Ведь хорошо жить там, где есть инвестиции, есть бизнес, есть хоть какой-то порядок. То есть, достаточно просто взглянуть на бюджет региона, и сразу будет понятно, где жить хорошо, а где - не очень хорошо.Российские кёрлингисты выиграли первую олимпийскую медаль в истории. Бронзу завоевала команда супругов Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.Я, если честно, не понимаю смысла керлинга, но, в любом случае, нужно поздравить наших ребят. Теперь ждем золото. Как отмечается, это первая медаль наших спортсменов в этом виде спорта, бронза - это хорошее начало, теперь, через четыре года ждем золото.Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поручила Минкультуры РФ выделить отдельный бюджет на мировые гастроли российских артистов и продвижение за рубежом российской культуры.Бюджет, может, и выделят, но вопрос в том, как его будут осваивать, пока, к сожалению, прецеденты, когда Министерство культуры и другие государственные ведомства эффективно расходуют государственные средства, случаются крайне редко. Я так сразу их даже ее назову.В Дубае на VI Всемирном правительственном саммите создали Глобальную коалицию счастья, в которую вошли шесть стран: Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Коста-Рика, Мексика, Португалия и Словения.Это очень крутая новость, которая заставляет залезть в интернет и посмотреть, что в этой коалиции делают Эмираты, Казахстан, Португалия ... Ну, с Португалией, пожалуй, все понятно: у них есть портвейн и они счастливы. С Коста-Рикой - тоже, у них есть пляжи и вечное лето. А вот с некоторыми остальными повторюсь, не очень понятно. А вообще, не надо забывать, что самая счастливая в мире страна - это Бутан. Именно там появилось такое понятие, как валовое национальное счастье.По результатам опроса ВЦИОМ, 45% россиян старше 18 лет пользуются хотя бы одной из социальных сетей почти каждый день, 62% — хотя бы раз в неделю.Очень хорошая новость, потому, что интернет (и социальные сети, в частности) - это сегодня важная составляющая общения. Если у вас есть друзья или родственники, которые социальными сетями не пользуются, не умеют этого делать - учите, объясняйте, приводите людей в интернет. Пусть в следующем году 100% россиян старше 18 лет пользуются социальными сетями. Мне, кстати, как раз, не хватает подписчиков.