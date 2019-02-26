Кучерена: России не хватает обучающей программы для бизнесменов

Топ-1: Численность малого бизнеса в России уменьшается на 6–7% в год
По моему мнению, несмотря на общую пропаганду предпринимательской деятельности, России недостает федеральной образовательной программы по ведению бизнеса. Многие открывают его на энтузиазме, совершенно не понимая, с какими проблемами столкнуться в будущем. В некоторой степени, почти каждый начинающий бизнесмен – романтик. К нам в компанию часто обращаются люди, которые просят проконсультировать их по вопросу открытия собственного дела. Часто после консультаций видение меняется в корне, некоторые идею заниматься предпринимательством отбрасывают вовсе.
Топ-2: Банк России готовит проект по созданию единого реестра проблемных клиентов
По моему мнению, в сфере общей налоговой политики эта мера правильная. Через такие реестры можно будет проверить своего контрагента. Зачастую долг перед налоговой означает банкротство компании, а иногда - даже личную ответственность собственника. Как юрист, могу сказать, что помимо попадания в такой реестр предпринимателю еще может грозить конфискация имущества для погашения задолженности. Не спасет в таком случае даже номинальный директор. Сейчас такому директору достаточно просто указать на реального собственника компании. Поэтому нужно заранее беспокоится о сохранности своих активов и не допускать большой задолженности. Тем более, перед государством.
Топ-3: В России ежегодно арестовывается имущество на сумму в среднем около 61 млрд
Много это или мало, сказать сложно. Но если в рамках уголовного дела или исполнительного производства добиться ареста имущества должника относительно легко, то добиться этого, как обеспечительной меры, в арбитражных судах или судах общей юрисдикции практически невозможно. Происходит это из-за того, что стандарты обоснования ареста или ограничения распоряжения имуществом по сути отсутствуют. Кроме того, судьи боятся, что в их действиях будет усмотрена коррупционная составляющая. Так что судье проще отказать в их принятии, чем ставить по сомнение свою неподкупность.