Кучерена: России не хватает обучающей программы для бизнесменов

Специально для НСН управляющий партнер юридической компании «Кучерена и партнеры» Анастасия Кучерена подготовила топ главных новостей финансовой сферы.

Топ-1: Численность малого бизнеса в России уменьшается на 6–7% в год

Численность малого бизнеса в России уменьшается на 6–7% в год. Таковы данные Федеральной налоговой службы. По мнению экспертов, причинами снижения числа малых и средних компаний являются падение реальных доходов населения, отсутствие улучшений административного климата, рост налоговой нагрузки, экспансия федеральных сетей.

По моему мнению, несмотря на общую пропаганду предпринимательской деятельности, России недостает федеральной образовательной программы по ведению бизнеса. Многие открывают его на энтузиазме, совершенно не понимая, с какими проблемами столкнуться в будущем. В некоторой степени, почти каждый начинающий бизнесмен – романтик. К нам в компанию часто обращаются люди, которые просят проконсультировать их по вопросу открытия собственного дела. Часто после консультаций видение меняется в корне, некоторые идею заниматься предпринимательством отбрасывают вовсе.

Топ-2: Банк России готовит проект по созданию единого реестра проблемных клиентов

Банк России готовит проект по созданию единого реестра проблемных клиентов с долгами по налогам и не обслуживаемыми задолженностями. Планируется создать автоматизированную базу юридических (а в дальнейшем и физических) лиц «с повышенным видом риска» — «отказников» банков по антиотмывочным критериям, неплательщиков по банковским ссудам более года, а также должников по налоговым платежам. В специальном разделе хотят вести информацию по всем залогам.

По моему мнению, в сфере общей налоговой политики эта мера правильная. Через такие реестры можно будет проверить своего контрагента. Зачастую долг перед налоговой означает банкротство компании, а иногда - даже личную ответственность собственника. Как юрист, могу сказать, что помимо попадания в такой реестр предпринимателю еще может грозить конфискация имущества для погашения задолженности. Не спасет в таком случае даже номинальный директор. Сейчас такому директору достаточно просто указать на реального собственника компании. Поэтому нужно заранее беспокоится о сохранности своих активов и не допускать большой задолженности. Тем более, перед государством.

Топ-3: В России ежегодно арестовывается имущество на сумму в среднем около 61 млрд

В России ежегодно арестовывается имущество на сумму в среднем около 61 миллиарда рублей. Таковы данные Росфинмониторинга.

Много это или мало, сказать сложно. Но если в рамках уголовного дела или исполнительного производства добиться ареста имущества должника относительно легко, то добиться этого, как обеспечительной меры, в арбитражных судах или судах общей юрисдикции практически невозможно. Происходит это из-за того, что стандарты обоснования ареста или ограничения распоряжения имуществом по сути отсутствуют. Кроме того, судьи боятся, что в их действиях будет усмотрена коррупционная составляющая. Так что судье проще отказать в их принятии, чем ставить по сомнение свою неподкупность.