Кучерена считает работу дома более эффективной, чем в офисе

Специально для НСН управляющий партнер юридической компании «Кучерена и партнеры» Анастасия Кучерена подготовила топ главных новостей финансовой сферы.

Топ-1: Повышение ставки НДС с 18 до 20% приведет к увеличению налогооблагаемой базы

Повышение ставки НДС с 18 до 20% приведет к увеличению налогооблагаемой базы по другим фискальным сборам. Доходы бюджета от роста НДС составят 800 млрдИз них 460 млрд рублей заплатит население.

«Тут стоит сказать, что субъекты предпринимательства в принципе не могли положительно отнестись к повышению ставки НДС. При этом, увеличение налоговой ставки было параллельно усилению контрольных процедур налогового органа. На сегодняшний момент только в Москве порядка 13% компаний находятся в стадии налоговых проверок. Как мне кажется, смягчить негативное отношение предпринимателей к налоговой политике возможно только путем смягчения общих контрольных процедур. Тогда бизнесу станет легче дышать», - заметила Анастасия Кучерена в беседе с НСН.

Топ-2: Минэкономразвития предлагает оставлять должникам прожиточный минимум после взыскания долгов





Минэкономразвития предлагает оставлять должникам прожиточный минимум после взыскания долгов. Предполагается, что прожиточный минимум при этом не будут оставлять тем, кто задолжал по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам.

«Мне кажется, для обретённых категорий населения это очень жесткая мера. Во многих регионах нашей страны уровень жизни остается низким, и, соответственно, некоторые пенсионеры просто не могут оплатить коммунальные услуги. Счета порой превышают их пенсии. Так что если и вводить поправки, то стоит учитывать и их уровень жизни тоже», - подчеркнула Анастасия Кучерена в беседе с НСН.

Топ-3: Российские компании закрывают часть офисов из-за цифровизации

Каждая пятая финансовая организация в России, включая банки, страховые компании и микрофинансовые кредитные учреждения намерены ликвидировать часть офисов. Причина — клиенты все реже выходят из дома и пользуются услугами онлайн. Финансовые организации сократят штаты и расходы на содержание офисов благодаря цифровизации.

«Я вижу такие тенденции, в том числе, и на рынке юридических услуг. На сегодняшний момент и мы, как юридическая компания, тоже приходим к тому, что сокращаем число сотрудников в офисе и стараемся оптимизировать некоторые процессы. Таким образом мы каждый раз повышаем качество работы сотрудников. Дело в том, что сотрудник, который работает в офисе, занимает рабочее место, по сути, тратя деньги работодателя, порой совершенно не дает ни клиенту, ни работодателю качественного положительного результат», - пояснила Анастасия Кучерена в беседе с НСН.