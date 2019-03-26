Кучерена рассказала, чем чревато обналичивание маткапитала

Специально для НСН управляющий партнер юридической компании «Кучерена и партнеры» Анастасия Кучерена подготовила топ главных новостей финансовой сферы.

Топ-1: Самозанятые граждане начали сталкиваться со сложностями при обслуживании в банках

Самозанятые граждане начали сталкиваться со сложностями при обслуживании в банках. Российские СМИ приводят примеры двух самозанятых, открывших счета в банках в Рязани и Красноярске. В первом случае решение о блокировке было принято банком из-за возникшей юридической коллизии: самозанятый не считается индивидуальным предпринимателем, а значит, имеет право на открытие текущего счета для физических лиц, но при этом занимается предпринимательской деятельностью, что обычно прямо запрещено в договоре банковского обслуживания. Во втором случае у банка возникли вопросы к соблюдению закона о борьбе с отмыванием денег.

«Стоит сказать, что в России в качестве самозанятых уже зарегистрированы около 40 тысяч человек. Сообщения о том, что кредитные организации начали блокировать личные счета таких граждан, появились еще на прошлой неделе. Поводом мог стать действующий в большинстве банков запрет на использование счетов физических лиц для ведения бизнеса. К нам в компанию уже начали поступать обращения от таких граждан с просьбой проконсультировать и рассказать, что же им делать в такой ситуации. Мы рекомендуем заблаговременно предоставить в кредитную организацию сведения о своем статусе и доходах, полученных в рамках своей деятельности. Документы можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог» или личном кабинете, предназначенном для плательщиков налога на профессиональный налог на сайте налоговой службы. При этом стоит помнить, что банк, как регулятор, оставляет за собой право заблокировать любую транзакцию, если она покажется ему подозрительной», - подчеркнула Анастасия Кучерена в беседе с НСН.

Топ-2: В Польше задержан экс-владелец «Зимней вишни»

Экс-владелец кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский задержан в Польше. Ровно год назад в «Зимней вишне» произошел пожар, который унес жизни 60-ти человек.

«После этой трагедии был усилен контроль пожарной безопасности на всех социальных объектах. За нарушения в этой сфере следует очень строгая ответственность. Она заключается в дисквалификации или приостановлении деятельности компании, приостановлении срока действия или лишении лицензии, предоставляющей право заниматься такой деятельностью. Как мне кажется, в российском законодательстве сейчас достаточно норм, которые могут пресечь трагедии, подобные той, что случилась в Кемерово. Остается только надеяться, что для чиновников и сотрудников учреждений такие жуткие случаи станут уроком и благодаря их грамотной деятельности мы больше не будем терять наших детей из-за таких ситуаций», - отметила Анастасия Кучерена в беседе с НСН.

Топ-3: Минтруд предложил продлить программу материнского капитала до 2024 года

Министерство труда РФ предложило продлить программу материнского капитала до 2024 года. Будет ли программа продлена дальше, не уточняется. Однако в 2019 году специалисты Минтруда планируют провести исследование эффективности данной системы, заявили в ведомстве.

«Я, со своей стороны, хочу попросить быть осторожнее с юридическими компаниями, которые предлагают обналичить материнский капитал, уверяя, что это будет быстро и законно. Как правило, это – мошенники. После обращения к ним можно получить огромное количество проблем. Например, вас могут привлечь к уголовной ответственности за мошеннические действия с маткапиталлом»,- пояснила Анастасия Кучерена в беседе с НСН.