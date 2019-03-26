Кучерена рассказала, чем чревато обналичивание маткапитала

Топ-1: Самозанятые граждане начали сталкиваться со сложностями при обслуживании в банках
«Стоит сказать, что в России в качестве самозанятых уже зарегистрированы около 40 тысяч человек. Сообщения о том, что кредитные организации начали блокировать личные счета таких граждан, появились еще на прошлой неделе. Поводом мог стать действующий в большинстве банков запрет на использование счетов физических лиц для ведения бизнеса. К нам в компанию уже начали поступать обращения от таких граждан с просьбой проконсультировать и рассказать, что же им делать в такой ситуации. Мы рекомендуем заблаговременно предоставить в кредитную организацию сведения о своем статусе и доходах, полученных в рамках своей деятельности. Документы можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог» или личном кабинете, предназначенном для плательщиков налога на профессиональный налог на сайте налоговой службы. При этом стоит помнить, что банк, как регулятор, оставляет за собой право заблокировать любую транзакцию, если она покажется ему подозрительной», - подчеркнула Анастасия Кучерена в беседе с НСН.
Топ-2: В Польше задержан экс-владелец «Зимней вишни»
«После этой трагедии был усилен контроль пожарной безопасности на всех социальных объектах. За нарушения в этой сфере следует очень строгая ответственность. Она заключается в дисквалификации или приостановлении деятельности компании, приостановлении срока действия или лишении лицензии, предоставляющей право заниматься такой деятельностью. Как мне кажется, в российском законодательстве сейчас достаточно норм, которые могут пресечь трагедии, подобные той, что случилась в Кемерово. Остается только надеяться, что для чиновников и сотрудников учреждений такие жуткие случаи станут уроком и благодаря их грамотной деятельности мы больше не будем терять наших детей из-за таких ситуаций», - отметила Анастасия Кучерена в беседе с НСН.
Топ-3: Минтруд предложил продлить программу материнского капитала до 2024 года
«Я, со своей стороны, хочу попросить быть осторожнее с юридическими компаниями, которые предлагают обналичить материнский капитал, уверяя, что это будет быстро и законно. Как правило, это – мошенники. После обращения к ним можно получить огромное количество проблем. Например, вас могут привлечь к уголовной ответственности за мошеннические действия с маткапиталлом»,- пояснила Анастасия Кучерена в беседе с НСН.