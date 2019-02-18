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НСН-Финанс

Кучерена дала понять, в какой валюте лучше хранить сбережения

18 Февраля 2019 в 20:00
Кучерена дала понять, в какой валюте лучше хранить сбережения
Специально для НСН управляющий партнер юридической компании «Кучерена и партнеры» Анастасия Кучерена подготовила топ главных новостей финансовой сферы.

Топ-1: Эксперты назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
Анастасия Кучерена: Эксперты привели самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году. Как и ожидалось, рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.

Здесь стоит сказать, что, например, Карачаево-Черкесия сегодня считается самым спокойным и стабильным регионом этого округа. Последние несколько лет там активно строились социальные объекты: больницы, школы, физкультурные комплексы. Причинами низкого уровня жизни здесь остаются высокий уровень безработицы, большое число бедных и другие социальные показатели.

Топ-2: Глава Минэкономики посоветовал хранить деньги в рублях

Максим Орешкин
Анастасия Кучерена: Краткосрочная волатильность рубля на валютном рынке сохранится, но в долгосрочной перспективе он устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Отвечая на вопрос, в чем лучше хранить деньги, он сообщил, что «деньги всегда нужно хранить именно в той валюте, в которой предполагаются их траты».

С министром нельзя не согласиться. Сейчас многие системообразующие банки дают хорошую доходность по рублевым вкладам. В некоторых она достигает 10%.

Топ-3: Медведев заявил, что власти не планируют изымать у крупного бизнеса сверхдоходы

РИА Новости
Анастасия Кучерена: Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что власти не планируют изымать у крупного бизнеса сверхдоходы. По его словам, сведения о том, что такая идея якобы обсуждалась, являются «неверной трактовкой».

Тут стоит отметить, что если шире воспринимать термин «сверхдоходы», то заявления премьер-министра в некоторой части не соответствуют действительности. Например, налоговые орган сейчас очень часто инициируют проверки именно для компаний с оборотом свыше 500 млн рублей в год. В результате таких проверок компаниям грозят большие доначисления, наложение ареста на личные активы реальных собственников компаний и, фактически, потеря бизнеса. Сохранить бизнес и не потерять его доходность можно с помощью построения безопасной структуры бизнеса и применения законных методов оптимизации.

Топ-4: Госструктуры к 2024 году на 90% будут работать на отечественном ПО

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Анастасия Кучерена: В госструктурах страны к 2024 году доля закупаемого или арендуемого российского программного обеспечения должна превысить 90 процентов. Такая задача задекларирована в национальном проекте «Цифровая экономика». Одновременно госучреждения должны будут закупать к тому же моменту свыше 70 процентов российского ПО. 

В большинстве случаев программное обеспечение необходимо для ускорения рабочих процессов. Положительным примером таких проектов могут служить московские центры единого документа, где с помощью ПО работа осуществляется в короткие сроки, а население остается довольным отсутствием очередей и строгим соблюдением сроков подготовки необходимых документов.

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