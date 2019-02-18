Кучерена дала понять, в какой валюте лучше хранить сбережения

Топ-1: Эксперты назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году
Здесь стоит сказать, что, например, Карачаево-Черкесия сегодня считается самым спокойным и стабильным регионом этого округа. Последние несколько лет там активно строились социальные объекты: больницы, школы, физкультурные комплексы. Причинами низкого уровня жизни здесь остаются высокий уровень безработицы, большое число бедных и другие социальные показатели.
Топ-2: Глава Минэкономики посоветовал хранить деньги в рублях
С министром нельзя не согласиться. Сейчас многие системообразующие банки дают хорошую доходность по рублевым вкладам. В некоторых она достигает 10%.
Топ-3: Медведев заявил, что власти не планируют изымать у крупного бизнеса сверхдоходы
Тут стоит отметить, что если шире воспринимать термин «сверхдоходы», то заявления премьер-министра в некоторой части не соответствуют действительности. Например, налоговые орган сейчас очень часто инициируют проверки именно для компаний с оборотом свыше 500 млн рублей в год. В результате таких проверок компаниям грозят большие доначисления, наложение ареста на личные активы реальных собственников компаний и, фактически, потеря бизнеса. Сохранить бизнес и не потерять его доходность можно с помощью построения безопасной структуры бизнеса и применения законных методов оптимизации.
Топ-4: Госструктуры к 2024 году на 90% будут работать на отечественном ПО
В большинстве случаев программное обеспечение необходимо для ускорения рабочих процессов. Положительным примером таких проектов могут служить московские центры единого документа, где с помощью ПО работа осуществляется в короткие сроки, а население остается довольным отсутствием очередей и строгим соблюдением сроков подготовки необходимых документов.