Кучерена: Арест акций банка «Восточный» - прецедент в арбитраже

Топ-1: Арбитражный суд наложил арест на 9,99% акций банка «Восточный»
«Наложение таких обеспечительных мер, по сути, является прецедентом в арбитражной практике. Стоит отметить, что обеспечительные меры в арбитражном процессе являются одним из наиболее спорных механизмов на сегодняшний день. При подаче заявления об обеспечении исковых требований возникает вопрос доказательства необходимости данных мер в рамках конкретного дела. Конечно, хотелось бы, чтобы практика пошла по иному пути. И сейчас законодательство развивается в положительном русле, мы уверены, что вскоре преодолеем возникшие проблемы», - пояснила Анастасия Кучерена в беседе с НСН.
Топ-2: Названы самые стабильные сферы для работы в России
«Мне кажется, что проблемы последних категорий работников связаны со сложностью развития сфер, в которых они трудятся. Например, в сфере сельского хозяйства порой очень тяжело получить земельные участки и необходимое кредитование. Если в московском регионе мы наблюдаем положительную динамику благодаря определенным критериям финансирования и поддержке власти, то в других регионах ситуация гораздо хуже. Мне кажется, что общая тенденция поддержки предпринимательства именно в этих сферах повлечет за собой увеличение числа рабочих мест и повысит стабильность в жизни людей, задействованных в данной отрасли», - отметила Анастасия Кучерена в беседе с НСН.
Топ-3: Объём сомнительных операций в российских кредитных организациях сократился в 4,5 раза
«В прошлом декабре я была в Центральном Банке на встрече с Эльвирой Набиуллиной. Несмотря на то, что политика ЦБ по отношению к другим банкам на первый взгляд кажется суровой, в последнее время и предприниматели и физические лица перестали так сильно бояться доверять свои средства кредитным организациям. В некоторых банках количество оборотных, соответственно, в них увеличились проценты по депозитам и снизились процентные ставки по кредитам. В том числе, и по кредитам социальной направленности, например ипотеке», - рассказала Анастасия Кучерена в беседе с НСН.