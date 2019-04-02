Кучерена: Арест акций банка «Восточный» - прецедент в арбитраже

Специально для НСН управляющий партнер юридической компании «Кучерена и партнеры» Анастасия Кучерена подготовила топ главных новостей финансовой сферы.

Топ-1: Арбитражный суд наложил арест на 9,99% акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области наложил арест на 9,99% акций банка «Восточный». Иск в суд подала компания Артема Аветисяна «Финвижн холдингс». Представители организации попросили суд наложить арест на «80,229 миллиарда обыкновенных акций ПАО «Восточный экспресс банк» из пакета, принадлежащего Evison Holdings Limited.

«Наложение таких обеспечительных мер, по сути, является прецедентом в арбитражной практике. Стоит отметить, что обеспечительные меры в арбитражном процессе являются одним из наиболее спорных механизмов на сегодняшний день. При подаче заявления об обеспечении исковых требований возникает вопрос доказательства необходимости данных мер в рамках конкретного дела. Конечно, хотелось бы, чтобы практика пошла по иному пути. И сейчас законодательство развивается в положительном русле, мы уверены, что вскоре преодолеем возникшие проблемы», - пояснила Анастасия Кучерена в беседе с НСН.

Топ-2: Названы самые стабильные сферы для работы в России

ВНИИ труда Минтруда России назвало самые стабильные сферы для работы. В список попали промышленность,торговля, строительство, гостиничный бизнес и сфера общепита. Также в число стабильных вошли работы в социальной сфере — в здравоохранении и образовании. Кроме того, стабильной названа сфера IT-технологий. Менее уверенно себя чувствуют работники, занятые в сельском хозяйстве, рыболовстве и сфере ЖКХ.

«Мне кажется, что проблемы последних категорий работников связаны со сложностью развития сфер, в которых они трудятся. Например, в сфере сельского хозяйства порой очень тяжело получить земельные участки и необходимое кредитование. Если в московском регионе мы наблюдаем положительную динамику благодаря определенным критериям финансирования и поддержке власти, то в других регионах ситуация гораздо хуже. Мне кажется, что общая тенденция поддержки предпринимательства именно в этих сферах повлечет за собой увеличение числа рабочих мест и повысит стабильность в жизни людей, задействованных в данной отрасли», - отметила Анастасия Кучерена в беседе с НСН.

Топ-3: Объём сомнительных операций в российских кредитных организациях сократился в 4,5 раза

За три года объём сомнительных операций в российских кредитных организациях сократился в 4,5 раза, с 1,1 трлн до 243 млрд рублей. Таковы расчёты Российского экономического университета имени Плеханова.

«В прошлом декабре я была в Центральном Банке на встрече с Эльвирой Набиуллиной. Несмотря на то, что политика ЦБ по отношению к другим банкам на первый взгляд кажется суровой, в последнее время и предприниматели и физические лица перестали так сильно бояться доверять свои средства кредитным организациям. В некоторых банках количество оборотных, соответственно, в них увеличились проценты по депозитам и снизились процентные ставки по кредитам. В том числе, и по кредитам социальной направленности, например ипотеке», - рассказала Анастасия Кучерена в беседе с НСН.