Шкуматов: Хотелки депутатов снова придется оплачивать автолюбителям

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных автомобильных новостей на его взгляд.

Топ-1: В России намечается еще одна проблема с бензином

В России намечается еще одна проблема с бензином. На фоне ситуации с ценами на нефтепродукты в Минпромторге опасаются, что качество топлива на независимых АЗС может ухудшиться. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он напомнил, что проблемы с качеством топлива уже возникали на мелких АЗС. Для решения этой ситуации правительство с 1 января 2018 года ввело оборотные штрафы.

Это заявление министра совершенно не удивляет, ведь оптовые цены не бензин уже оказались выше розничных.

Топ-2: В Госдуме рекомендовали внести поправки в процедуру техосмотра

В Госдуме рекомендовали внести поправки в процедуру техосмотра. Документ, подготовленный Минэкономики, вводит видеофиксацию процедуры ТО, обязывает МВД хранить собранные данные в облачном хранилище.

Жаль, что в этой инициативе ничего не говорится о том, что сам техосмотр давно потерял смысл. Если же предложение парламентариев станет полноценным законом, хотелки депутатов вновь придется оплачивать автомобилистам.

Топ-3: Около 15 тыс. человек погибло с начала 2018 года на дорогах России

Около 15 тыс. человек погибло с начала 2018 года на дорогах России в результате дорожно-транспортных происшествий. Таковы данные российской Госавтоинспекции. «С начала года произошло более 136 тыс. ДТП, в которых погибли 14,8 тыс. человек, пострадали более 174 тыс.», — рассказали в ГИБДД. В ведомстве отметили, что основной причиной аварий является человеческий фактор.

К сожалению, до конца года эта печальная цифра еще увеличится. В России начинается зима, а это самое опасное для автомобилистов время года.

Топ-4: Участник гонок на «Гелентвагене» лишился права находиться в России

Гражданин Таджикистана Абдувахоб Маджидов, который известен как участник гонок по Москве на внедорожнике Gelandewagen, лишился права находиться в России. Замоскворецкий суд посчитал, что Маджидов не соблюдал российские законы и не проявлял лояльности к правопорядку, в связи с чем его пребывание в России создает «реальную угрозу» общественному порядку.

Удивляет то, что Абдувахобу не помогли тесные связи с золотой молодежью России. Теперь, видимо, он будет устраивать гонки для золотой молодежи Таджикистана.

Топ-5: Крымский мост позволил автомобилистам сэкономить более 6 млрд руб

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что Крымский мост позволил автомобилистам сэкономить более 6 млрд руб. С момента открытия транспортного перехода, по нему проехало более 3 млн автомобилей. Если умножить эту цифру на стоимость одного рейса на пароме от порта «Крым» до порта «Кавказ» или в обратном направлении (от 2 до 9 тыс. рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля), то получится не менее 6 млрд рублей. Кроме того, мост, в отличие от паромов, функционирует в любую погоду.

Речь идет о деньгах, сэкономленных на оплате паромной переправы. Перспективы же самой переправы после ввода в эксплуатацию моста неясны.