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НСН-Авто

Шкуматов: К двум российским бедам добавилась третья - ливневка

13 Июля 2018 в 20:00
Шкуматов: К двум российским бедам добавилась третья - ливневка
Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных автомобильных новостей на его взгляд.

Топ-1: Штраф за езду без техосмотра могут увеличить до 2 тысяч рублей

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Петр Шкуматов: Штраф за езду без техосмотра могут увеличить до 2 тысяч рублей. На ужесточении наказания выступает Минэкономразвития. Более того, предлагается ввести уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы за проведение техосмотра без аккредитации.

Правда, чиновники деликатно уходят от вопроса о бессмысленности самой процедуры для большинства машин, находящихся в частном владении и не раскрывают детальную статистику ДТП. Поэтому, мне кажется, что ужесточение правил не приведет ни к чему кроме подорожания заветного талончика.

Топ-2: Глава топливной компании выступил за отказ от двигателей внутреннего сгорания

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Петр Шкуматов: Глава Royal Dutch Shell Бен ван Берден призвал ускорить введение запрета на бензиновые и дизельные моторы, чтобы скорее решить проблему загазованности воздуха.

Это звучит абсолютно безумно, но факт - есть факт! Пчелы выступили против меда! Вот только на вопрос о том, что же будет с компанией, которую возглавляет ван Берден после того, как бензиновые и дизельные двигатели окажутся под запретом, ответа так никто и не услышал.

Топ-3: Работники Fiat объявили забастовку из-за Роналду

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Петр Шкуматов: Работники Fiat объявили забастовку из-за Роналду. Сотрудники предприятия недовольны тем, что автомобильный концерн оплатит часть расходов на трансфер известного футболиста.

Видимо, работники Fiat еще не слышали о грядущем запрете двигателей внутреннего сгорания. Я бы на их месте искал бы себе новое место работы на случай, если этот запрет все-таки, вступит в силу.  

Топ-4: В Нижнем Новгороде обрушилась дорога, построенная перед ЧМ

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Петр Шкуматов: В Нижнем Новгороде обрушилась дорога, построенная перед ЧМ-2018. Глава города Владимир Панов заявил, что причинами подмыва ливнями стали ошибки при проектировке системы ливневой канализации.

Да, дорога была построена перед чемпионатом, который еще даже не закончился! Похоже, к двум извечным российским бедам добавилась третья – ливневка!

Топ-5: Водитель Трампа обвинил президента в жадности

ФОТО: flickr/Gage Skidmore
Петр Шкуматов: Водитель Трампа обвинил президента в жадности. Персональный водитель действующего президента США, который проработал с ним более 25 лет, подал в суд из-за невыплаты сверхурочных. Оказывается, на низкие доходы и несправедливость жалуются не только таксисты. Сэкономил Трамп, зато он – миллиардер, а чего добился ты?  

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