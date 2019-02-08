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В РОИИП подтвердили отправку наблюдателей РФ на украинские выборы

8 Февраля 2019 в 09:44
В РОИИП подтвердили отправку наблюдателей РФ на украинские выборы
Председатель Совета Российского общественного института избирательного права в эфире НСН обвинил Киев в нарушении международных норм.

Несмотря на запрет Киева, российские наблюдатели отправятся следить за выборами на Украине, сообщили газете «Коммерсантъ» источники в дипломатических кругах. По их словам, в Киев отправятся Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права, чтобы наблюдать за украинскими выборами под мандатом БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ.

Председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при президенте РФ по права человека Игорь Борисов рассказал НСН, почему российские наблюдатели все же отправятся на украинские выборы, несмотря на протесты Киева (слушайте аудио).

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«Документы мы действительно оформляли, подавали на участие в миссии. Миссия БДИПЧ ОБСЕ подтверждала, что она готова принять эти кандидатуры в состав миссии в рамках работы краткосрочных наблюдателей. Здесь мы руководствуемся теми положениями, которые закреплены в Копенгагенский документе ОБСЕ 1990 года. Никаких исключений из этого документа нет. Сейчас демарш Киева попытаться провести свои выборы латентно, в каком-то междусобойчике, не допустив открытости и гласности, – явное нарушение всех международных принципов и стандартов организации выборов», — рассказал член СПЧ.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин обещал не допустить наблюдателей из России на выборы украинского президента, намеченных на 31 марта. В четверг, 7 февраля Верховная рада Украины приняла закон, по которому представителям России запрещается принимать участие в украинских выборах в качестве наблюдателей. 
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