В Минобороны рассказали о программе на «НАШЕСТВИИ-2018»

В эфире НСН представитель оборонного ведомства Сергей Кошкин сообщил об экспозиции военной техники и выступлении пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи».



На поле Большого Завидова 3 августа в рамках фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2018» открылась экспозиция Минобороны РФ. В эфире НСН представитель департамента информации и массовых коммуникаций ведомства Сергей Кошкин рассказал, какая программа ожидает гостей «Главного приключения года» (слушайте аудио).

«Министерство обороны принимает полномасштабное участие в “НАШЕСТВИИ” с 2013 года. До этого на протяжении нескольких лет в небе над “НАШЕСТВИЕМ” на различных площадках традиционно выступали наши пилотажники: “Стрижи” и ”Русские Витязи”. С 2013 года мы проводим вместе с организаторами и по приглашению организаторов акцию “Вместе мы сила” в рамках выставляем новинки вооружения и военной техники, которые поступают на оснащение вооруженных сил РФ. Показываем наш быт и то, что армия России, это не только грозная сила, которая способная защитить нашу страну, но это и коллектив единомышленников, людей увлеченных и любящих свою страну. Своей любовью мы хотим поделиться с гостями и участниками фестиваля “НАШЕСТВИЕ”. Традиционно к нам приходят люди, для которых служба в армии – не пустой звук. Может быть, кто-то не служил, но интересуется. Мы с радостью готовы показать, чем сегодня владеем, что мы сегодня умеем, поделиться нашими секретами, конечно, не всеми. И показать, что мы открыты для диалога и тоже не чужды хорошему настроению», - отметил представитель ведомства.

Напомним, с 3 по 5 августа в Большом Завидове в Тверской области проходит музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018». На трех сценах выступят более 150 исполнителей. В первый день на Главную сцену выйдут «Ночные снайперы», «Сплин» и «LOUNA» и другие музыканты. Вечером 3 августа пройдут показ спортивной драмы «Тренер» с Данилой Козловским в главной роли.

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