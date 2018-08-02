Шкуматов: Хотелось бы прокатиться с ветерком по трассе Джугба - Сочи

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, автомобильных новостей.

Топ-1: Трусливых водителей, позорно убежавших с места ДТП, в которых пострадали люди, планируют сажать за решетку

Топ-2: Пятница – самый опасный день для пешеходов

Топ-3: Пешеходов ждут штрафы с камер

Топ-4: В Минтрансе назвали нецелесообразной реконструкцию дороги Джугба – Сочи

Петр Шкуматов: В настоящее время данный законопроект проходит согласование. Предполагается, что этим «людям» добавят к основному наказанию прицепом до двух лет лишения свободы. Справедливо.Несмотря на то, что первое полугодие 2018 года в России количество наездов на пешеходов снизилось почти на 5%, в пятницу все осталось как было. Причину такой статистической аномалии, наверное, объяснять не стоит.В России разработают систему опознавания личностей пешеходов. В Минпромторге считают, что внедрение технологии снизит аварийность на российских дорогах. Разработка отечественной системы предусмотрена до 2020 года, то есть уже очень скоро. Единственное, на что могут надеяться пешеходы, так это на то, что деньги освоят, а систему не разработают.Проект, оценивающийся в астрономическую сумму выше 1,6 триллиона рублей, к сожалению, оказался слишком дорогим и непосильным для нашей экономики. Ну и к тому же трудновыполнимым чисто технически. При этом в министерстве оговорились, что такое положение вещей сложилось лишь в настоящее время, а значит, от идеи строительства самой дорогой и самой красивой дороги в России полностью не отказались. Поэтому очень может быть, что наше поколение еще сможет с ветерком прокатиться от Сочи до Севастополя. Было бы красиво.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.