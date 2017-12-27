РАН: ФАНО - это пиявки для науки

Член-корреспондент РАН Фёдор Успенский объяснил в эфире НСН, зачем ученые написали письмо Путину.

Академики и члены-корреспонденты РАН, а также сотни ученых направили сегодня открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой приостановить реформу научной сферы. Всего под обращением поставили подписи более 400 ученых.

Член-корреспондент РАН Фёдор Успенский объяснил в эфире НСН, почему понадобилось это обращение к главе государства.

«Начатая в 2013-м году реформа не только пробуксовывает, не только не работает, но обладает очень мощным токсичным действием. Она вредна просто, отравляет всю деятельность академической науки по одной простой причине: в качестве реформы было создано совершенно паразитическое образование – ФАНО, которое поначалу задумывалось как некий инструмент, помогающий ученым не тратить время на всякие хозяйственно-экономические вопросы, а заниматься только наукой.

Но, как это часто бывает, это паразитическое образование занимается отнюдь не только хозяйственными вопросами, но вмешивается в дело организации науки, в собственно научный процесс. Заваливает институты абсурдными, бюрократическими, совершенно немыслимыми требованиями. Вы не представляете, насколько увеличился поток, бумагооборот в институтах. Мы просто завалены какими-то требованиями и письмами от ФАНО, и мы не можем не реагировать, потому что мы им формально подчинены. Представьте, что больному с легким недомоганием поставили пиявок, напустили ему глистов в желудок, и забыли потом все это убрать. Так он и ходит с этими пиявками. Мы в довольно странной, дикой ситуации, когда мы себе не принадлежим», - заявил ученый в эфире НСН .

Напомним, Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) было создано в 2013 году в рамках реформы Российской академии наук. Ученые не в первый раз выступают против агентства, которое по их мнению, вводит в науке палочную систему, подобно той, что давно является объектом критики в силовых структурах.