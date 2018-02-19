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Политолог: США косвенно поддерживают украинских нацистов к бандитским действиям

19 Февраля 2018 в 12:39
Политолог: США косвенно поддерживают украинских нацистов к бандитским действиям

Эксперт в эфире НСН опроверг провоцирование Вашингтоном украинских радикалов на нападения на российские здания.

Посольство РФ в США обвинило Вашингтон в поддержке «пещерного национализма» на Украине и других странах Восточной Европы. Так диппредставительство отреагировало на нападение радикалов на здание Россотрудничества в Киеве. Как полагают в посольстве, националисты могли вдохновиться примером Вашингтона, который отобрал дипсобственность РФ, сообщает RT.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН подтвердил, что косвенной поддержкой США радикалы заручились (слушайте аудио).

«Я не считаю, что они это провоцируют. Но вообще своей поддержкой режима, который подталкивает нацистов к бандитским действиям, косвенно поддерживают», - заключил Погребинский», - заключил политолог.

Стоит отметить, что российские дипломаты также призвали США прекратить существующую практику поддержки «пещерного национализма», поскольку это может привести к эскалации проявлений ксенофобии и экстремизма в Восточной Европе.

Напомним, 18 февраля стало известно, что радикально настроенные молодые люди напали на здания двух банков и Россотрудничества в Киеве, сообщает «Свободная пресса». Это произошло после того, как националисты прошли маршем в честь годовщины событий на Майдане.

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