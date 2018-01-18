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Экс-замминистра гражданской авиации призвал публично выпороть ульяновских курсантов

18 Января 2018 в 12:21
Экс-замминистра гражданской авиации призвал публично выпороть ульяновских курсантов

Заслуженный пилот СССР в эфире НСН заявил, что поступок курсантов Ульяновского института гражданской авиации опозорил всех профессионалов, которые сидят за штурвалом.

Пользователи интернета вступились за курсантов Ульяновского института гражданской авиации. В сети попросили их не отчислять за выложенный ролик. По словам автора петиции, размещённой на сайте Change.org, изначально видео задумывалось как шутка и пародия, поэтому не порочит честь учебного заведения, сообщает Газета.ру. На данный момент собрано почти 20 тысяч подписей.

С позицией пользователей интернета не согласен экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. В эфире НСН он посчитал поступок курсантов неразумным (слушайте аудио).

«По старым христианским канонам за этот поступок необходимо было снять с них эти последние трусы, положить на лавку и выпороть плетьми публично – вот это было бы воспитание. Молодая кровь не всегда разумна и не всегда связана с мозгами. Зачем это размещать для общего обозрения в интернете? Зачем показывать свою дурость публично? Этот факт и опозорил всех профессионалов, сидящих за штурвалами самолётов, которым общественность доверяет больше, чем кому-либо», - заявил Смирнов.

Напомним, ранее в интернете появился видеоролик, на котором курсанты Ульяновского института гражданской авиации исполняли откровенные танцы. В кадре они появляются в полуобнажённом виде в форменных фуражках. Поступок будет рассматривать специальная комиссия, состоящая из представителей министерства транспорта и Росавиации, сообщает « ФедералПресс». 

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