Царев раскритиковал подход Киева к обмену пленными

Экс-спикер парламента Новороссии в эфире НСН заявил, что непоследовательность украинских властей ни к чему хорошему не приведет.

Крупнейший за все время конфликта в Донбассе обмен пленными состоялся в среду в Донбассе. Окончательные сведения о числе освобожденных пока не известны. Однако представитель ДНР Дарья Морозова заявила, что украинская сторона доставила меньше людей, чем было обещано.

Бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН раскритиковал непоследовательность Киева.

«Дело в том, что сам обмен – это, безусловно, хорошо. Это очередной шаг вперед. При этом мы видим, что Украина в одностороннем порядке меняет правила, меняет списки. И, в общем, делает то, что считает нужным. И это не очень хорошо. Такой подход, если с ним смириться, не приведет ни к чему хорошему», - сказал он.

Отметим, обмен между представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР и украинскими военными произошел на контрольно-пропускном пункте «Майорск» рядом с Горловкой в Донецкой области. По предварительным данным, Киев передал 238 человек, республики Донбасса - 74 пленных. При этом ранее речь шла о том, что украинская сторона передаст 306 человек.