Звукоинженер, с которым работали «Би-2», получил «Оскар»

Российская команда записала с Сэмом Океллом пластинку «Нечетный воин. Часть 2. Retro edition».

Звукоинженер Abbey Road Studios, Сэм Окелл, с которым группа «Би-2» сводила свой новый альбом, получил «Оскар» за свою работу над фильмом «Богемская рапсодия». Шура Би-2 заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал о том, как началось сотрудничество команды с Сэмом. Подробности – только на НСН.

«Мы в Праге записали весь оркестр, добавили электроники, как в монументальных фильмах, и поняли, что нам нужен человек, который участвовал в создании саунд-трека к этим самым фильмам. Мы обратились к парню по имени Сэм Окелл, который работает на Abbey Road. Он сделал всех «Гарри Поттеров», он сделал двух последних «Бондов», «Гравитацию» и «Богемскую рапсодию»», - не без гордости отметил артист.

На Abbey Road «Би-2» сводили не только «Горизонт событий» с оркестром, но и еще одну пластинку: «Нечетный воин. Часть 2. Retro edition». Работа успешно завершена. Услышать все новые треки проекта «Нечётный воин» с эксклюзивными комментариями Шуры Би-2 и Михаила Карасёва вы сможете сегодня и завтра в эфире «НАШЕго радио».