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Музыка

Зрители гала-концерта «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» станут участниками финального голосования

13 Ноября 2018 в 14:13
Зрители гала-концерта «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» станут участниками финального голосования

НСН раскрывает механизм выбора победителей конкурса.

Зрители финального гала-концерта «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» станут полноценными участниками голосования. Определят трёх победителей конкурса по сумме голосов профессионального жюри и публики.

Каждому зрителю на входе выдадут пульт с кнопками «За» и «Против». Аналогичные пульты получат и члены судейской команды, их отличие будет в том, что судьи смогут оценивать работу финалистов по пятибалльной шкале. Добавим, зрители смогут следить за промежуточными результатами голосования на протяжении всего концерта при помощи специальной проекции.

Напомним, что три победителя конкурса получат бонусы для продвижения своих творческих проектов, а также ротацию песен в эфире «НАШЕго Радио». Ещё два конкурсанта получат призы зрительских симпатий — от соцсети «ВКонтакте» и фестиваля «НАШЕСТВИЕ». До 26 ноября включительно пользователи социальной сети могут проголосовать за любимых участников на официальной странице конкурса.

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