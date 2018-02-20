Zero People отметит День Рождения солд-аутом

11 марта команда отыграет в Москве концерт-спектакль, билетов на который уже практически не осталось.

Сайд-проект Александра Красовицкого и Александра Заранкина Zero People отмечает свой седьмой день рождения. К этой дате музыканты подготовили необычный концерт-спектакль. Александр Заранкин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о проекте читайте только на НСН.

«У Zero People грядет невероятная дата. 11 марта группе исполняется 7 лет и мы 11 марта играем концерт-спектакль в Театре Булгакова в Москве. У нас уже sold-out первого дня, и, по всей видимости, скоро мы запустим в продажу второй день, 12 марта. Мы уходим все больше в арт, в спектакли и прочее», - отметил Александр Заранкин.

Пластический спектакль «Рождение» поклонники Zero People смогут увидеть 11 и 12 марта в московском музее «Булгаковский дом». А уже 17 марта Александр Красовицкий и Александр Заранкин выступят в санкт-петербургском музее «Эрарта» со специальной программой при участии виолончелиста Александра Гулина.